Гральний бізнес уже оплатив три ліцензії на 70 млн грн, - "слуга народу" Гетманцев
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Гральний бізнес вже оплатив державі три ліцензії на загальну суму в 70 млн грн.
Про це повідомив керівник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми слухали на засіданні фракції доповідь керівника Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Івана Рудого. Він нам доповів, що три ліцензії вже видані і оплачені на 70 мільйонів", - сказав Гетманцев.
Нардеп додав, що комісія видала ще дві ліцензії на ведення грального бізнесу, гроші від яких надійдуть найближчим часом.
"І ще дві ліцензії вже видані, тобто рішення вже прийнято, але ще не оплачені, - це 130 млн грн, і Комісія очікує в найближчі дні оплату цих ліцензій", - уточнює "слуга народу".