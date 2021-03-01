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Організатора та учасника "батальйону "Лєший" заочно судитимуть за штурм Луганського прикордонного загону в 2014-му, - прокуратура

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Організатора та учасника "батальйону "Лєший" заочно судитимуть за штурм Луганського прикордонного загону в 2014-му, - прокуратура
Луганська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно організатора та одного з учасників злочинного угруповання, які брали участь в штурмі Луганського прикордонного загону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства, їм інкримінується участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування та напад у його складі на підприємства, установи, організації чи на громадян, що призвело до тяжких наслідків, та ведення агресивної війни (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 260; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України).

За даними слідства, мешканець міста Кадіївка, маючи злочинний умисел на захоплення адміністративних будівель та вчинення інших особливо тяжких злочинів, створив та очолив організовану злочинну групу – так званий "батальйон "Лєший".

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2 червня 2014 року учасники злочинного угруповання здійснили озброєний напад на Луганський прикордонний загін. Вони  вели прицільний вогонь із автоматичної та стрілецької зброї, у тому числі з дахів житлових будинків кварталу Мирний окупованого Луганська. Запеклий бій тривав майже дві доби. У результаті ворожої атаки були поранені 8 прикордонників та захоплені адміністративні приміщення.

Зараз  обвинувачені оголошені у загальнодержавний розшук. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Луганській області, оперативний супровід – Управлінням карного розшуку Головного управління Нацполіції в Луганській області.

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Топ коментарі

  • Senator S 01a656ec
    Христо Грозев и группа Билингкэт снимает фильм об ИХТАМНЕТах РАБссии и чмошниках Вагнера...,а также про то каким образом Лукашеску отдал этих хмырей Путлеру.По факту это убойный материал против Ермака и Зели...
  • Randall Flag da70119e
    Для таких нужно временно снять мораторий на смертную казнь...
  • Senator S 01a656ec
    Имиджу Украины нанесен колоссальный вред,так опозорить страну мог только абсолютный болван...,операцию по Вагнерцам вели разведки США,Израиля,Турции и Украины...,какой позор...
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