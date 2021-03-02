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МОЗ планує влітку дійти до 5-7 млн ​​вакцинацій на місяць, - Степанов

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МОЗ планує влітку дійти до 5-7 млн ​​вакцинацій на місяць, - Степанов
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов очікує, що влітку в Україні прискорять процес вакцинації населення і до його закінчення планується вийти на рівень 5-7 млн ​​щеплень на місяць.

Про це чиновник повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми плануємо десь до літа вийти на такі цифри (5-7 млн ​​щеплень на місяць. - Ред.). Але, знову ж таки, потрібно, щоб усі виконували всі зобов'язання за тими договорами, що у нас укладені, а в нас із цим проблема", - сказав Степанов.

Крім того, міністр запевнив, що вже на поточному тижні кількість вакцинацій збільшиться до 10 тис.

"За останню добу було зроблено 1764 вакцинації, а 4905 осіб - або взагалі ми вакцинували першою дозою. До кінця цього тижня ми збільшимо цю кількість, гадаю, в середньому мають прийти до 10 тис. вакцинацій", - сказав Степанов.

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Він запевняє, що вакцинація в Україні розгортається в "нормальному режимі, як у цивілізованих країнах Європи та світу".

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Топ коментарі

  • Игорь Монахов
    ****..какой идиот !!! США на 5 миллионов хотят выйти - не могут выйти !!! И это США !!!!! - а не Украина !!! Минздрав планирует летом дойти до 5-7 млн вакцинаций в месяц, - Степанов - Цензор.НЕТ 4315
  • Goldman Sachs
    Сам колись своим китайским и индийским говном, тварь.
    И не фальшивкой на публику, а реальным говном.
    Которое ты людям предлагаешь колоть.
  • Scorpman Y
    Министр здравоохранения Максим Степанов публично привился от коронавируса в ходе визита в Александровскую клиническую больницу Киева. Не первый но самый интересный ляпсус в жизни Степанова. По его заявлениям он уже "переболел" COVID-19 в декабре 2020 г. но забыв о том, что врал в феврале - уже "вакцинируется" для пиара и видосиков. Минздрав планирует летом дойти до 5-7 млн вакцинаций в месяц, - Степанов - Цензор.НЕТ 2920 Ждем на вакцинации "переболевших" Зеленского, Ермака и Разумкова. Минздрав планирует летом дойти до 5-7 млн вакцинаций в месяц, - Степанов - Цензор.НЕТ 8014
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