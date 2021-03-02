МОЗ планує влітку дійти до 5-7 млн вакцинацій на місяць, - Степанов
Про це чиновник повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми плануємо десь до літа вийти на такі цифри (5-7 млн щеплень на місяць. - Ред.). Але, знову ж таки, потрібно, щоб усі виконували всі зобов'язання за тими договорами, що у нас укладені, а в нас із цим проблема", - сказав Степанов.
Крім того, міністр запевнив, що вже на поточному тижні кількість вакцинацій збільшиться до 10 тис.
"За останню добу було зроблено 1764 вакцинації, а 4905 осіб - або взагалі ми вакцинували першою дозою. До кінця цього тижня ми збільшимо цю кількість, гадаю, в середньому мають прийти до 10 тис. вакцинацій", - сказав Степанов.
Він запевняє, що вакцинація в Україні розгортається в "нормальному режимі, як у цивілізованих країнах Європи та світу".