МОЗ планує влітку дійти до 5-7 млн ​​вакцинацій на місяць, - Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов очікує, що влітку в Україні прискорять процес вакцинації населення і до його закінчення планується вийти на рівень 5-7 млн ​​щеплень на місяць.

Про це чиновник повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми плануємо десь до літа вийти на такі цифри (5-7 млн ​​щеплень на місяць. - Ред.). Але, знову ж таки, потрібно, щоб усі виконували всі зобов'язання за тими договорами, що у нас укладені, а в нас із цим проблема", - сказав Степанов.

Крім того, міністр запевнив, що вже на поточному тижні кількість вакцинацій збільшиться до 10 тис.

"За останню добу було зроблено 1764 вакцинації, а 4905 осіб - або взагалі ми вакцинували першою дозою. До кінця цього тижня ми збільшимо цю кількість, гадаю, в середньому мають прийти до 10 тис. вакцинацій", - сказав Степанов.

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Він запевняє, що вакцинація в Україні розгортається в "нормальному режимі, як у цивілізованих країнах Європи та світу".