Потрібен міжнародний механізм для протидії російській дезінформації, - Боррель

Росія вивела дезінформацію, спрямовану на підрив основ демократичного світу, на "промисловий рівень", тому міжнародній спільноті потрібні ефективні інструменти для її стримування.

Про це заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дедалі більше державних і недержавних акторів… використовують брехню систематично організованим шляхом – це і є дезінформація. Наприклад, у контексті мого візиту до Москви, який мав на меті пошук більш конструктивного діалогу, російська влада відповіла на наші занепокоєння стосовно прав людини і справи Навального навмисною та скоординованою маніпуляцією", - сказав Боррель.

Єврочиновник зауважив, що дезінформація під час візиту, як і маніпуляції глави МЗС РФ Лаврова під час пресконференції та в подальшому інтерв’ю, була зафіксована Європейською службою зовнішніх дій, але дістала лише обмежену відповідь. Одним з уроків, які ЄС виніс із цієї ситуації, за словами Високого представника, є необхідність швидкої відповіді на зловмисні наративи.

"Ми відповіли на такі дії через канали комунікації, але надто пізно. Стосовно наративів - реагувати потрібно швидко, негайно, до цього треба бути готовими. Ми не маємо інфраструктури, щоб виробляти тисячі або сотні тисяч інформаційних повідомлень від різних джерел… Євросоюзу не треба відповідати на кожен випадок брехні. Натомість ЄС має проактивно пропонувати демократичному суспільству більше кращої, надійної й достовірної інформації", - переконаний дипломат.

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За його словами, ще одна проблема полягає в тому, що ЄС не може притягнути до відповідальності тих, хто займається дезінформацією: "У випадку кібернетичної атаки ви можете з’ясувати, від кого вона походить – це не просто, але можливо. Але як ми можемо накладати санкції на людей, які поширюють дезінформацію? На цей випадок не існує міжнародного закону, який би автоматично визначав заподіяну шкоду і пропорційну відповідь".

Боррель зауважив, що ЄС не може самотужки створити такий механізм відповідальності, аби кожен факт брехні мав для зловмисника свою ціну, бо дезінформація не знає кордонів. Для цього, за його словами, має бути створений міжнародний механізм, над яким всім демократичним країнам варто працювати заради власного майбутнього.

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"Іноземне втручання несе реальну небезпеку для Європейського Союзу, для його країн-членів та для відкритого суспільства по усьому світу. Це навмисні та скоординовані дії, які чиняться, щоб підірвати довіру, вводити в оману та маніпулювати людьми, з метою ураження наших цінностей та інтересів… Це гібридні загрози, новий різновид загроз для глобальної безпеки. Він вимагає рішучої відповіді та тісної співпраці між нашими інституціями, приватними та державними установами, і з нашими союзниками, які мають спільні з нами переконання", - додав Боррель.