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Канада замовила 2 млн доз виготовленої в Індії вакцини AstraZeneca

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Канада замовила 2 млн доз виготовленої в Індії вакцини AstraZeneca
Канада закупить 2 млн доз вакцини проти COVID-19, яка була розроблена компанією AstraZeneca та Оксфордським університетом і виготовлена інститутом Serum в Індії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

У п’ятницю Канада сертифікувала дві версії вакцини AstraZeneca, включно з версією, зробленою на заводі в Індії. Реєстрація відбулася за рекордно швидкий строк - шість тижнів, згідно з інформацією Verity Pharmaceuticals. Канада звернулася до індійського виробника після того, як європейський завод AstraZeneca зіткнувся із проблемами в січні.

Перша партія із 500 тис. доз вакцини надійде в Канаду в середу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В AstraZeneca анонсували розробку нового покоління вакцини: препарат буде ефективним проти мутованих штамів

Раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо запевнив, що кожен охочий канадець зможе зробити щеплення проти коронавірусу до вересня.

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Топ коментарі

  • PREDATOR R
    Деякі країни навіть спутнік купляють.
  • Old Pew
    ай, ой, так это ж тот же "шмурдяк-шмурдяк", что и Украина купила.
    а как же зрада? неужто отменяется?
  • Игорь Монахов
    на съезд фекалотерапевтов - пришёл уринотерапевт,
    и сразу сделалось светлее, и речь пошла не только про говно. (с)

    Канада заказала 2 млн доз произведенной в Индии вакцины AstraZeneca - Цензор.НЕТ 8566 .... бред.. зачем Канаде понадобился Индийский шмурдяк если у них США под боком и окуительные отношения с Бритами.. или может эта новость типа дымовая завеса для нелохов что мол - видите, не только мы и Стапанида идиоты а и Канада тоже..
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