Канада замовила 2 млн доз виготовленої в Індії вакцини AstraZeneca

Канада закупить 2 млн доз вакцини проти COVID-19, яка була розроблена компанією AstraZeneca та Оксфордським університетом і виготовлена інститутом Serum в Індії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

У п’ятницю Канада сертифікувала дві версії вакцини AstraZeneca, включно з версією, зробленою на заводі в Індії. Реєстрація відбулася за рекордно швидкий строк - шість тижнів, згідно з інформацією Verity Pharmaceuticals. Канада звернулася до індійського виробника після того, як європейський завод AstraZeneca зіткнувся із проблемами в січні.

Перша партія із 500 тис. доз вакцини надійде в Канаду в середу.

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Раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо запевнив, що кожен охочий канадець зможе зробити щеплення проти коронавірусу до вересня.