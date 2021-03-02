На Закарпатті блоковано нелегальний видобуток піску, збитки держави становлять 9 млн грн, - СБУ

Служба безпеки України блокувала нелегальний видобуток корисних копалин на Закарпатті. Дії комерсантів завдали державі збитків на суму 9 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організував оборудку засновник і директор одного з агропромислових господарств. Він налагодив незаконний видобуток піщано-гравійної суміші у водоохоронній зоні річки Уж під виглядом поливу сільськогосподарських культур. За висновками експертів, тіньовий промисел міг призвести до негативного впливу на гідрологічний стан річної екосистеми.

Ініційована СБУ судова інженерно-екологічна експертиза підтвердила факт видобутку понад 10 тис. кубометрів копалин. У межах кримінального провадження задокументовано факт завдання збитків державі на суму 1.7 млн гривень. Крім цього, за результатами розрахунків екологів встановлено, що сума збитків за незаконний видобуток піску становить 7.3 млн гривень.

У ході слідчих дій правоохоронці виявили техніку, задіяну на нелегальних роботах. Вирішується питання щодо накладення арешту на майно.

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Наразі організатору протиправної діяльності повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України.