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Телеканал "Дом" розпочав мовлення на тимчасово окуповані РФ території

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Державний телеканал "Дом" почав транслюватися на тимчасово окупованих територіях. Сьогодні "Дом" вже дивляться в Донецьку, Макіївці, Горлівці, Судаку, Євпаторії, Сімферополі та багатьох інших містах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба телеканалу.

"Від сьогодні, 1 березня, ми почали мовлення через супутник Astra, а також збільшили кількість передавачів аналогового та цифрового сигналу вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Завдяки цьому "Дом" бачать майже всі міста тимчасово окупованих територій. Нам надходять повідомлення від жителів Донбасу і Криму. Вони зазначають, що супутниковий сигнал якісний, "картинка" на екранах чудова", - повідомив шефредактор телеканалу "Дом" Олексій Мацука.

Він продемонстрував фотографії з окупованих міст, на яких жителі показали ефір телеканалу "Дом".

"Ми сподівалися і вірили. Але, чесно зізнатися, не очікували настільки швидкої реакції. Вранці "запустилися" - а вдень вже отримали масу позитивних відгуків. Своїми емоціями наші земляки, які сьогодні перебувають за лінією зіткнення на Донбасі, в тимчасово окупованому Криму, діляться через повідомлення в месенджерах, телефонні дзвінки. Дуже сподобалися слова чоловіка з Донецька: "Сьогодні "Дом" прийшов у мій дім. І таким гостям я завжди радий", - зауважила генеральна директорка ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" Юлія Островська.

Вона зазначила, що завдяки супутниковому мовленню телеканал тепер доступний і на вільній території України.

"Сьогоднішній день - це справжній прорив у мовленні телеканалу "Дом". Це заслуга всієї нашої численної команди. Це заслуга і наших глядачів, у яких є запит на отримання об'єктивної інформації про Україну, світ і життя в окупації. На інформацію, яку подають мовою миру, без агресії", - зауважив Олексій Мацука.

Базові параметри супутникового мовлення телеканалу "Дом":

  • супутниковий ретранслятор — ASTRA-4A;
  • орбітальна позиція — 5° сх. д.;
  • частота прийому — 12130 МГц;
  • символьна швидкість — 27500 Ксимв./сек.;
  • коефіцієнт корекції помилок (FEC) —¾;
  • поляризація — вертикальна;
  • стандарт мовлення — DVB-S, MPEG-2;
  • умови розповсюдження програм – у відкритому вигляді.

Як повідомлялося раніше, 1 березня 2021 року телеканал "Дом" значно розширив своє мовлення, вийшовши на супутник Astra і увімкнувши 10 нових передавачів. Тепер аналоговий сигнал на окупований Крим і окуповану частину Донбасу подається через 18 передавачів. Також із 1 березня онлайн-трансляція доступна на сайті телеканалу. Як і раніше, програми можна продовжувати дивитися на майданчиках каналу "Дом" у YouTube і в соцмережах.

Телеканал Дом розпочав мовлення на тимчасово окуповані РФ території 01
Телеканал Дом розпочав мовлення на тимчасово окуповані РФ території 02
Телеканал Дом розпочав мовлення на тимчасово окуповані РФ території 03
Телеканал Дом розпочав мовлення на тимчасово окуповані РФ території 04
Фото: сайт телеканалу "Дом"

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Топ коментарі

  • Senator S 01a656ec
    Дениса Казанского им запустите,тоже с Донбасса чувак,хоть правду вам расскажет,про МИавзхолейных баранов Путлера...
  • Сергей Дмитрук
    Цей телеканал має стати лідером не тільки на окупованих теріторіях, а і в середині країни.
    мало російськомовного лайна в телевізорі, хочеться більше?
  • Igor Lemke dd5e2437
    Цей канал полюбє потрібний, якщо навіть в тому ж Сімферополі його дивитимуться два піпла..
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