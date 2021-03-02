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Twitter запровадив маркування повідомлень із недостовірною інформацією про вакцини проти COVID-19

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Twitter запровадив маркування повідомлень із недостовірною інформацією про вакцини проти COVID-19
Компанія Twitter повідомила, що почне маркувати твіти, які містять інформацію про вакцини проти COVID-19, що вводить в оману.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Від сьогодні ми будемо позначати твіти, які можуть містити інформацію про вакцини проти COVID-19, яка вводить в оману, на додаток до наших постійних зусиль з видалення найбільш шкідливої, інформації щодо COVID-19, яка вводить в оману, з сервісу", - йдеться в повідомленні компанії.

Уточнюється, що одне порушення не спричинить за собою жодних наслідків. Тим часом після двох - трьох порушень акаунт буде заблоковано на 12 годин, після чотирьох на тиждень. Понад п'ять порушень будуть каратися блокуванням акаунта назавжди.

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Соцмережа зазначає, що вже видалила понад 8,4 тис. твітів і вжила заходів стосовно 11,5 млн акаунтів у всьому світі за інформацію стосовно COVID-19, яка вводить в оману.

Топ коментарі

  • Boris D a123de4e
    А откуда твитеру то знать какая информация достоверная,а какая нет?
    Демократия это цензура,свобода это рабство Twitter ввел маркировку сообщений с недостоверной информацией о вакцинах против COVID-19 - Цензор.НЕТ 4581
  • Vedana
    А хто має достовірну інформацію ?
    Тільки не треба про виробників. Чи вони все озвучують ?
    Тобто, інші фахівці, дивлячись на той склад, який подано, не мають права висловити думку щодо дії окремих компонентів ?

    От воозка теж, за твітером, має =достовірну= інформацію від самого початку, правда ?
    І решта діячів та діячок.

    Ну, зі "свободою слова" давно все зрозуміло. Цензура як вона є і диктатура однієї думки.
    All Lives Matter теж не можна було писати. Не знаю, як зараз.
  • PVol 69
    Як сказав би Іван Франко, стара неправда, вигнана через двері, повернулася через вікно. Комуняцький тоталітаризм відродився у світовому масштабі, і тепер затикатимуть рота всім, хто посміє сказати правду.
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