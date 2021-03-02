Перемогти коронавірус до кінця 2021 року нереально, - ВООЗ

Країни світу до кінця 2021 р. не зможуть впоратися з усіма наслідками пандемії коронавірусної інфекції нового типу, але можуть подолати її найгірші наслідки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив чиновник Всесвітньої організації охорони здоров'я Майкл Раян.

"Нереально думати, що ми закінчимо з цим вірусом до кінця року. Але я гадаю, що ми можемо подолати, якщо будемо розумні, найгірші наслідки – госпіталізації, смерть та трагедію, пов’язані з цією пандемією", – наголосив Раян.

Президент Гани став першою людиною, яка отримала вакцину проти COVID-19 у межах глобальної ініціативи COVAX – схеми забезпечення щеплення бідніших країн. Вона має на меті здійснити щонайменше два мільярди щеплень до кінця року.

Тим часом, влада Китаю заявляє, що країна з населенням 1,4 мільярда людей планує вакцинувати 40 відсотків населення вже до червня. Наразі в Китаї вакцину отримали лише 3,56 відсотка всього населення.

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Понад 50 мільйонів людей у Сполучених Штатах (або 15 % населення) отримали щонайменше одну дозу вакцини 9, у тому числі 25 мільйонів людей вже мають необхідне введення двох доз.

В Україні, де щеплення розпочалося минулого тижня, наразі щеплено менш як 0,1% всього населення.