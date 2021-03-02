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В Україні за добу від COVID-19 померли 162 людини, зафіксовано 5336 нових випадків зараження, одужали 5194 особи

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В Україні за добу від COVID-19 померли 162 людини, зафіксовано 5336 нових випадків зараження, одужали 5194 особи
Станом на ранок вівторка, 2 березня, виявлено 5336 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"5336 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 02 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 308 дітей та 218 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 162 людини, зафіксовано 5336 нових випадків зараження, одужали 5194 особи 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 162 людини, зафіксовано 5336 нових випадків зараження, одужали 5194 особи 03госпіталізовано – 1 410 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 162 людини, зафіксовано 5336 нових випадків зараження, одужали 5194 особи 03летальних випадків – 162;

В Україні за добу від COVID-19 померли 162 людини, зафіксовано 5336 нових випадків зараження, одужали 5194 особи 03одужало – 5 194 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 162 людини, зафіксовано 5336 нових випадків зараження, одужали 5194 особи 03здійснено тестувань за добу – 54 994 (зокрема методом ПЛР – 27 407, методом ІФА – 14 483, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 104).

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За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 162 людини, зафіксовано 5336 нових випадків зараження, одужали 5194 особи 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 162 людини, зафіксовано 5336 нових випадків зараження, одужали 5194 особи 08захворіло – 1 357 470 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 162 людини, зафіксовано 5336 нових випадків зараження, одужали 5194 особи 08одужало – 1 176 918 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 162 людини, зафіксовано 5336 нових випадків зараження, одужали 5194 особи 08летальних випадків – 26 212;

В Україні за добу від COVID-19 померли 162 людини, зафіксовано 5336 нових випадків зараження, одужали 5194 особи 08проведено ПЛР-тестувань – 6 948 980.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (649), Чернівецькій (504) Вінницькій (453), Закарпатській (438) областях та в м.Києві (463)", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 162 людини, зафіксовано 5336 нових випадків зараження, одужали 5194 особи 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 162 людини, зафіксовано 5336 нових випадків зараження, одужали 5194 особи 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 162 людини, зафіксовано 5336 нових випадків зараження, одужали 5194 особи 13

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