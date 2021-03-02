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Чернігівський обласний історичний музей відмовився встановлювати термінали для розрахунку банківською карткою: економічно збитково, - голова ОДА Коваленко. ДОКУМЕНТ

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Чернігівський обласний історичний музей відмовився встановлювати термінали для розрахунку банківською карткою: економічно збитково, - голова ОДА Коваленко. ДОКУМЕНТ
Глава Чернігівської ОДА Анна Коваленко вважає, що термінал для розрахунку банківською карткою є обов'язковим атрибутом сучасного туристичного об'єкта і тримати на роботі людей, які вважають інакше, не тільки недоцільно, але й "економічно збитково".

Про це повідомила голова Чернігівської ОДА Анна Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо колись в Україні виникне Музей кумедного консерватизму, обов’язково передам туди цей документ. Безкоштовний Wi-Fi, термінал для розрахунку карткою, чиста вбиральня, яскраві вказівники, аудіогіди кількома мовами, відремонтовані під’їзні шляхи – обов’язковий атрибут сучасного туристичного об’єкта. Тримати на роботі людей, які вважають інакше, не тільки недоцільно, а й "економічно збитково"", - заявила Коваленко й опублікувала відповідь Чернігівського обласного історичного музею, в якій ідеться, що встановлення в музеї терміналів для розрахунку банківською карткою є економічно збитковим.

Зазначимо, що ні в наведеному документі, ні в пості глави ОДА не наводяться розрахунки і дані про витрати на встановлення й утримання терміналів для розрахунку банківською картою, або будь-які інші дані, які б пояснювали економічну складову цього питання.

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Чернігівський обласний історичний музей відмовився встановлювати термінали для розрахунку банківською карткою: економічно збитково, - голова ОДА Коваленко 01
Чернігівський обласний історичний музей відмовився встановлювати термінали для розрахунку банківською карткою: економічно збитково, - голова ОДА Коваленко 02

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Топ коментарі

  • Дмитрий Ч
    Вообще то это вполне вероятно!
    Дело в том, что расчеты пластиком вовсе не бесплатны - банк берет с этого процент (если не ошибаюсь то-ли 3 то-ли 5%). Если билет в музее стоит на гране рентабильности, что так же более чем вероятно для украинского музея, то процент банка уже означает убыток
  • Valerij Savenko
    Вы, когда расплачиваетесь в магазине банковской картой, терпите убыток?
    Не говорите глупости!
    Музей не хочет этого, потому как тогда учет и контроль движения средств от экскурсий исключит левые деньги.
    Что , естественно, не выгодно теперешнему директору музея.
    Гнать в шею таких деятелей!
    Потому и музеи влачат нищенское существование, что деньги идут мимо кассы.
  • Дмитрий Ч
    Вот вы любители простоты и "простых решений" меня задрали! Терпит убыток не покупатель, а продавец!!!
    1. Продавец изначально закладывает в стоимость товаров эти проценты, поэтому цена для всех покупателей одинаковая. Переплачивает не тот кто рассчитывается пластиком, а тот кто платит наличкой!!! Покупатель за нал, переплачивает поскольку во всем товаре заложен процент за банковское обслуживание и расчеты за пластик!
    2. Алёёё! Мы говорим про музей!!! Вы давно были в музее? Представляете стоимость билета и их "бешеный" оборот? А стоимость обслуживания активов, зарплату экскурсоводов, уборщиц, охраны...? Почему то думаю, что даже близко не представляете!
    Гнать оно тут всех соблалось. умник бл*ь!
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