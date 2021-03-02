Чернігівський обласний історичний музей відмовився встановлювати термінали для розрахунку банківською карткою: економічно збитково, - голова ОДА Коваленко. ДОКУМЕНТ

Глава Чернігівської ОДА Анна Коваленко вважає, що термінал для розрахунку банківською карткою є обов'язковим атрибутом сучасного туристичного об'єкта і тримати на роботі людей, які вважають інакше, не тільки недоцільно, але й "економічно збитково".

Про це повідомила голова Чернігівської ОДА Анна Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо колись в Україні виникне Музей кумедного консерватизму, обов’язково передам туди цей документ. Безкоштовний Wi-Fi, термінал для розрахунку карткою, чиста вбиральня, яскраві вказівники, аудіогіди кількома мовами, відремонтовані під’їзні шляхи – обов’язковий атрибут сучасного туристичного об’єкта. Тримати на роботі людей, які вважають інакше, не тільки недоцільно, а й "економічно збитково"", - заявила Коваленко й опублікувала відповідь Чернігівського обласного історичного музею, в якій ідеться, що встановлення в музеї терміналів для розрахунку банківською карткою є економічно збитковим.

Зазначимо, що ні в наведеному документі, ні в пості глави ОДА не наводяться розрахунки і дані про витрати на встановлення й утримання терміналів для розрахунку банківською картою, або будь-які інші дані, які б пояснювали економічну складову цього питання.

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