Уряд робить усе, щоб підтримати кінобізнес у період пандемії, - Ткаченко
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Telegram.
"Навіть у складний період пандемії робимо все, щоб український кінобізнес мав підтримку від держави, а Україна отримала хорошу репутацію партнера міжнародних кінокомпаній. У нас для цього є і круті локації і не менш круті продакшени. Це вже доведено фільмом "Останній найманець" від Netflix із Жан-Клодом Ван Дамом у головній ролі, левова частина зйомок якого відбувалася в Києві", - написав міністр.
Він також зазначив, що Україна презентує свої стрічки та національний стенд на Європейському кіноринку (European Film Market) Берлінського кінофестивалю. Там представлені такі вітчизняні фільми, як "Стоп-Земля" і "Урсус", анімація "Гулівер повертається", документальна стрічка "Пазли".
За словами Ткаченка, стенд це - "запорука на майбутнє. Як для просування наших фільмів за кордоном, так і для реклами системи кеш-рібейтів таінших переваг від зйомок в Україні". Зокрема, презентовано сервіс Locations.com.ua - онлайн-каталог для пошуку найкращих локацій у нашій країні.