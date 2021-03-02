Уряд робить усе, щоб підтримати кінобізнес у період пандемії, - Ткаченко

Уряд робить усе для підтримки українського кінобізнесу, навіть попри пандемію COVID-19, та щоб Україна отримала хорошу репутацію партнера міжнародних кінокомпаній.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Telegram.

"Навіть у складний період пандемії робимо все, щоб український кінобізнес мав підтримку від держави, а Україна отримала хорошу репутацію партнера міжнародних кінокомпаній. У нас для цього є і круті локації і не менш круті продакшени. Це вже доведено фільмом "Останній найманець" від Netflix із Жан-Клодом Ван Дамом у головній ролі, левова частина зйомок якого відбувалася в Києві", - написав міністр.

Він також зазначив, що Україна презентує свої стрічки та національний стенд на Європейському кіноринку (European Film Market) Берлінського кінофестивалю. Там представлені такі вітчизняні фільми, як "Стоп-Земля" і "Урсус", анімація "Гулівер повертається", документальна стрічка "Пазли".

За словами Ткаченка, стенд це - "запорука на майбутнє. Як для просування наших фільмів за кордоном, так і для реклами системи кеш-рібейтів таінших переваг від зйомок в Україні". Зокрема, презентовано сервіс Locations.com.ua - онлайн-каталог для пошуку найкращих локацій у нашій країні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Це спільна перемога": презентували фільм "Позивний Італієць" про справу Віталія Марківа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж