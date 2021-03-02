Держбюджет з початку року виконано з дефіцитом у сумі 28,3 млрд грн, - Мінфін

Загальний фонд держбюджету за січень-лютий 2021 року виконано з дефіцитом у сумі 28,3 млрд грн, повідомило Міністерство фінансів.

"За січень-лютий 2021 року загальний фонд держбюджету виконаний з дефіцитом у сумі 28,3 млрд грн при розписі загального фонду звітного періоду в сумі 49,3 млрд грн", - зазначив Мінфін у релізі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначив Мінфін, посилаючись на оперативні дані Державної казначейської служби, за січень-лютий 2021 року доходи загального фонду становили 124,9 млд грн (на 4% більше розпису), витрати - 154,2 млрд грн, що становить 90,7% від розпису.

"Фінансування соціальних видатків, видатків на оборону, обслуговування боргу і субвенції, дотації місцевим бюджетам проводилися в повному обсязі відповідно до розпису на підставі платіжних доручень", - підкреслив Мінфін.

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За його даними, фактичні держзапозичення до загального фонду держбюджету за січень-лютий становили 74,3 млрд грн, або 68,6% від запланованих на цей період. Розміщення ОВДП на фінансування держбюджету принесло 74,3 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті - 14 млрд грн.

"Із зовнішніх джерел станом на 1 березня 2021 року коштів не надходило", - зазначили в Мінфіні.

При цьому погашення в січні-лютому 2021 року становили 51,5 млрд грн, що менше плану на 2,1%, обслуговування - 13,8 млрд грн (на 7,8% нижче запланованих).

Як повідомлялося, доходи держбюджету в 2021 році визначені в розмірі 1,084 трлн грн, в тому числі 959,854 млрд грн по загальному фонду, витрати - 1,32 трлн грн і 1,183 трлн грн відповідно.