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Проти COVID-19 в Україні вже провакциновано понад 4,9 тис. осіб, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

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Проти COVID-19 в Україні вже провакциновано понад 4,9 тис. осіб, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Донецька область є лідером за кількістю зроблених щеплень проти COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані, опубліковані в офіційному Telegram-каналі МОЗ "Коронавірус_інфо".

Так, за минулу добу щеплення проти COVID-19 отримали 1764 особи.

Від початку кампанії щеплено 4905 осіб, які отримали першу дозу вакцини.

За добу найбільшу кількість щеплених зафіксовано в Донецькій області (180 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії - також у Донецькій області (400 щеплень).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Twitter запровадив маркування повідомлень із недостовірною інформацією про вакцини проти COVID-19

Проти COVID-19 в Україні вже провакциновано понад 4,9 тис. осіб, - МОЗ 01

Топ коментарі

  • Сергей Утин
    Порошенко назвал эту вакцину ГОВНОМ. Я не его фанат но тут полностью согласен.
  • Сергей Смирнов 51175778
    Как можно верить людям которые постоянно врут. Степанов говорит что врачи отказываются колоть себя этой вакциной потому что в течении полугода после болезни вакцинироватся противопоказано. При этом тут же делает себе укол хотя болел два месяца назад.
  • стас стас
    4900!
    Цікаво, а членів уряду, депутатів та інших можновладців привитих Pfizer, також внесли в цю статистику?
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