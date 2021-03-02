Проти COVID-19 в Україні вже провакциновано понад 4,9 тис. осіб, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Донецька область є лідером за кількістю зроблених щеплень проти COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані, опубліковані в офіційному Telegram-каналі МОЗ "Коронавірус_інфо".

Так, за минулу добу щеплення проти COVID-19 отримали 1764 особи.

Від початку кампанії щеплено 4905 осіб, які отримали першу дозу вакцини.

За добу найбільшу кількість щеплених зафіксовано в Донецькій області (180 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії - також у Донецькій області (400 щеплень).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Twitter запровадив маркування повідомлень із недостовірною інформацією про вакцини проти COVID-19