Проти COVID-19 в Україні вже провакциновано понад 4,9 тис. осіб, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
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Донецька область є лідером за кількістю зроблених щеплень проти COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані, опубліковані в офіційному Telegram-каналі МОЗ "Коронавірус_інфо".
Так, за минулу добу щеплення проти COVID-19 отримали 1764 особи.
Від початку кампанії щеплено 4905 осіб, які отримали першу дозу вакцини.
За добу найбільшу кількість щеплених зафіксовано в Донецькій області (180 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії - також у Донецькій області (400 щеплень).