Спостерігачі ОБСЄ втратили безпілотник на окупованому Донбасі

СММ ОБСЄ втратила в результаті глушіння безпілотний літальний апарат, який здійснював політ над тимчасово окупованою територією Донеччини поблизу Ясинуватої.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в щоденному звіті №48 / 2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні 1 березня.

"Уранці 28 лютого команда Місії перебувала на західній околиці н. п. Ясинувата (непідконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Донецька) для проведення 5 оголошених польотів безпілотного літального апарата (БПЛА) СММ малого радіуса дії. Під час третього польоту БПЛА зазнав впливу перешкод сигналу, після чого спостерігачі втратили контроль над просторовим положенням апарата", - йдеться в звіті.

Зазначається, що дрон летів "орієнтовно за 500 м на захід-південно-захід від місця розташування патруля".

"БПЛА СММ також зазнавали впливу перешкод сигналу під час двох попередніх польотів у цьому районі. Команда Місії не змогла повернути БПЛА та залишила цей район", - додали спостерігачі.

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СММ ОБСЄ зафіксувала за період з вечора 26-го до вечора 28 лютого 13 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області і шість - на Луганщині.

"У Донецькій області в період з вечора 26 до вечора 28 лютого Місія зафіксувала 13 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 8 вибухів невизначеного походження", - йдеться в звіті.

Як зазначається, більшість порушень сталися на північ від н. п. Широкине (підконтрольний уряду, 100 км на південь від Донецька), а також в районах на схід і південь від ділянки розведення в районі н.п. Петровське (непідконтрольний уряду, 41 км на південь від Донецька).

"У Луганській області в період з вечора 26 до вечора 28 лютого СММ зафіксувала 6 порушень режиму припинення вогню (1 вибух в повітрі і 5 вибухів невизначеного походження)", - повідомили спостерігачі.

Всі ці порушення виявлені в районах на північний схід і північний захід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний уряду, 60 км на захід від Луганська).

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У СММ уточнюють, що в цілому після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому досягнута домовленість про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня і до кінця звітного періоду Місія зафіксувала в Донецькій і Луганській областях за принаймні 10 918 порушень режиму припинення вогню.