Росія намагається дискредитувати західні вакцини проти COVID-19, - Боррель

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель зазначає, що Росія намагається дискредитувати західні вакцини та їхніх виробників, вихваляючи власну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За словами глави європейської дипломатії, кампанії з поширення неправдивої або такої, що вводить в оману, інформації особливо згубні у світлі пандемії, оскільки фактично можуть поставити під загрозу життя людей.

"Ми бачили, як прокремлівські канали поширювали твердження про те, що носити маски марно, або підігрівали голоси проти локдауну", - навів приклад Боррель, додавши, що останнім часом метою таких дій є вакцини проти COVID-19 і так звана вакцинна дипломатія.

Боррель додав, що Росія намагається дискредитувати західні вакцини та їхніх виробників, вихваляючи власну: "Наприклад, прокремлівські ЗМІ широко висвітлювали твердження про те, що після отримання вакцини Pfizer/BioNTech у людей виникали побічні ефекти і вони нібито навіть вмирали".

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