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"Не витримав страждань": пацієнт із важкою формою COVID-19 намагався перерізати собі горло в лікарні Дніпра

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"Не витримав страждань": пацієнт із важкою формою COVID-19 намагався перерізати собі горло в лікарні Дніпра
У Дніпрі 54-річний чоловік із важкою формою COVID-19 намагався перерізати собі горло.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко, передає Цензор.НЕТ.

За словами Риженка, історія одного з реанімаційних хворих ледь не закінчилася трагедією.

"Юрію 54 роки, на COVID-пневмонію захворів 12 лютого, був госпіталізований у COVID-відділення однієї з лікарень Дніпра. Вірус "з’їв" 95% легеневої тканини.

Виник двобічний пневмоторакс. Пацієнт був прооперований: з двох боків встановлені плевральні дренажі.

Не витримавши страждань, пацієнт вирішив накласти на себе руки. Здобувши ніж, намагався перерізати собі горло. Лікарям вдалося вчасно зупинити кровотечу", - написав він.

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Риженко зазначив, що в суботу пацієнта доставили до лікарні Мечникова, ЛОР-хірурги зашили поріз.

"Наразі пацієнт у вкрай тяжкому стані. В реанімації, на апараті ШВЛ", - додав лікар.

Не витримав страждань: пацієнт із важкою формою COVID-19 намагався перерізати собі горло в лікарні Дніпра 01

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Настало время офигительных историй...
  • Garinich
    Думаю там справа не в знеболюючих, а те що кожний подих це досягнення. Навіть не можу уявити, як людині має бути, щоб вона сама себе хотіла лишити життя.
  • Romeo Ua
    А разве прививки от тупости уже есть? Или зачем ты сюда это строчишь?
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