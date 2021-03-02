Головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко назвав протипоказання до вакцинації проти COVID-19

Порятунком від коронавірусу є вакцинація, але в деяких випадках її не можна проводити.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко, передає Цензор.НЕТ.

Так, серед протипоказань до вакцинації від COVID-19, Риженко назвав такі:

- гіперчутливість до будь-якого компоненту вакцини;

- важкі алергічні реакції в анамнезі;

- гострі інфекційні та неінфекційні захворювання;

- загострення хронічних захворювань. Вакцинацію проводять не раніше ніж через 2-4 тижні після одужання або ремісії;

- вагітність і період грудного вигодовування;

- вік до 18 років.

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"При підготовці до вакцинації не обов'язково робити тест на антитіла. Однак якщо людина знає, що у неї є антитіла, то вакцинація їй не показана. Зазвичай таке трапляється після перенесеної хвороби", - зазначив лікар.

Як повідомлялося, вчора, 1 березня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов публічно прищепився від коронавірусу в ході візиту в Олександрівську клінічну лікарню Києва. Зазначимо, він став першим українським чиновником, який зробив щеплення від коронавірусу.

Нагадаємо також, що в листопаді 2020 року Степанов переніс COVID-19.