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Головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко назвав протипоказання до вакцинації проти COVID-19

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Головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко назвав протипоказання до вакцинації проти COVID-19
Порятунком від коронавірусу є вакцинація, але в деяких випадках її не можна проводити.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко, передає Цензор.НЕТ.

Так, серед протипоказань до вакцинації від COVID-19, Риженко назвав такі:

- гіперчутливість до будь-якого компоненту вакцини;

- важкі алергічні реакції в анамнезі;

- гострі інфекційні та неінфекційні захворювання;

- загострення хронічних захворювань. Вакцинацію проводять не раніше ніж через 2-4 тижні після одужання або ремісії;

- вагітність і період грудного вигодовування;

- вік до 18 років.

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"При підготовці до вакцинації не обов'язково робити тест на антитіла. Однак якщо людина знає, що у неї є антитіла, то вакцинація їй не показана. Зазвичай таке трапляється після перенесеної хвороби", - зазначив лікар.

Як повідомлялося, вчора, 1 березня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов публічно прищепився від коронавірусу в ході візиту в Олександрівську клінічну лікарню Києва. Зазначимо, він став першим українським чиновником, який зробив щеплення від коронавірусу.

Нагадаємо також, що в листопаді 2020 року Степанов переніс COVID-19.

Головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко назвав протипоказання до вакцинації проти COVID-19 01

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    А зачем Степан Максимов делал прививку если знал что у него есть антитела? Главврач больницы им. Мечникова Рыженко назвал противопоказания к вакцинации от COVID-19 - Цензор.НЕТ 6511
  • VOLVO XC 70
    и что такого сказал главный врач НИЧЕГО аллергия к компонентам КАКИЕ ведь у каждой прививки свои компоненты которые мы никогда не получали... до этого наличие хронических или острых болезней каких...???инфекционных каких еще раз или неинфекционных каких одна большая советская медицинская энциклопедия насчитывает порядка 89 тысяч болезней с какой буквы искать??!!! кормящие мамочки значит прививка проникает через гематоэнцефалический барьер в головной мозг отакои!!
    и какие последствия тогда?!!
    возраст до 18 лет...еще лучше-почему -что такое убивает прививка- репродуктивность?! просто кошерно ля....
  • Омерзительный
    Рыженко просто не в курсе, что самые продвинутые спецы по COVID-19 обитают на Цензоре. Вот у кого нужно советы получать. Головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко назвав протипоказання до вакцинації проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 9931
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