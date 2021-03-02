Головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко назвав протипоказання до вакцинації проти COVID-19
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко, передає Цензор.НЕТ.
Так, серед протипоказань до вакцинації від COVID-19, Риженко назвав такі:
- гіперчутливість до будь-якого компоненту вакцини;
- важкі алергічні реакції в анамнезі;
- гострі інфекційні та неінфекційні захворювання;
- загострення хронічних захворювань. Вакцинацію проводять не раніше ніж через 2-4 тижні після одужання або ремісії;
- вагітність і період грудного вигодовування;
- вік до 18 років.
"При підготовці до вакцинації не обов'язково робити тест на антитіла. Однак якщо людина знає, що у неї є антитіла, то вакцинація їй не показана. Зазвичай таке трапляється після перенесеної хвороби", - зазначив лікар.
Як повідомлялося, вчора, 1 березня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов публічно прищепився від коронавірусу в ході візиту в Олександрівську клінічну лікарню Києва. Зазначимо, він став першим українським чиновником, який зробив щеплення від коронавірусу.
Нагадаємо також, що в листопаді 2020 року Степанов переніс COVID-19.