Слідком Білорусі ініціював екстрадицію Тіхановської

Слідчий комітет Білорусі ініціював екстрадицію лідерки білоруської опозиції Світлани Тіхановської.

Про це повідомляє пресслужба СК Білорусі, передає Цензор.НЕТ.

"Головним слідчим управлінням Слідчого комітету завершено розслідування кримінальної справи стосовно чотирьох довірених осіб Світлани Тіхановської. Ці обставини стали відомі в ході розслідування кримінальної справи стосовно Сергія Тіхановського і виділені в окреме провадження.

За даними слідства, співробітниками ГУБОЗіК проводилися оперативно-розшукові заходи, спрямовані на виявлення та документування протиправної діяльності деяких осіб, що займалися організацією масових заворушень під час виборів Президента Республіки Білорусь минулого року. Правоохоронці отримали інформацію про те, що особи з найближчого оточення Світлани Тіхановської готуються до масових заворушень і захоплення будівель державних органів на території Гомеля. Для здійснення плану останні підшуковували охочих серед колишніх військовослужбовців, співробітників органів внутрішніх справ і міністерства з надзвичайних ситуацій. З метою опрацювання та докладного планування своїх дій, обвинувачені 5 серпня організували зустріч, на якій була присутня, зокрема, сама Тіхановська.

Обвинувачені за її участю обговорювали план з організації масових заворушень у Гомелі, а також захоплення будівель адміністрацій і виконкомів, призначень замість глав і голів своїх осіб. Підтримавши план, вона погодилася видати грошові кошти на закупівлю електрошокерів, газових балончиків, рацій, мегафонів, мікрофонів, інших предметів і знарядь, призначених для вчинення злочину", - йдеться в повідомленні.

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У СК Білорусі також повідомили, що "злочинна діяльність обвинувачених була припинена співробітниками міліції, які затримали основних фігурантів у період із 6 по 8 серпня минулого року".

"Слідчими проведено допити обвинувачених, до матеріалів кримінальної справи було долучено відеозапис зустрічі і результати експертних досліджень. Згідно з висновком фоноскопічної експертизи, голоси на відеозаписі належать обвинуваченим, екскандидатці та її довіреним особам.

За результатами розслідування їм висунуто обвинувачення за ч.1 ст.13, ч.2 ст.293 (приготування до масових заворушень) та за ч.1 ст.13, ч.1 ст.292 (приготування до захоплення будівель та споруд) Кримінального кодексу Білорусі. До всіх застосовано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Тіхановську оголошено в розшук. Відповідні документи на її екстрадицію передано в Генеральну прокуратуру.

Розслідування кримінальної справи завершено. Матеріали передано прокурору для направлення до суду", - йдеться в повідомленні відділу інформації та зв'язку із громадськістю СК Білорусі.

Нагадаємо, в Білорусі з 9 серпня 2020 року тривають акції протесту незгодних з результатами голосування на виборах президента (на піку в мітингах брали участь по кількасот тисяч осіб, з початку 2021 року протестна активність впала). За офіційними даними, перемогу на виборах здобув Лукашенко, за якого проголосувало 80,1% виборців. Друге місце із 10,1% голосів посіла Тіхановська. Водночас альтернативні екзит-поли показували протилежну картину - впевнену перемогу Тіхановської.

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За даними правозахисного центру "Весна", з серпня на акціях затримали понад 25 тис. осіб, сумарно вони отримали 83 тис. діб арешту. Влада заявила про чотирьох загиблих учасників мітингів, опозиція - про вісьмох. На початок лютого в країні налічується 256 політичних в'язнів.

Відразу після виборів силовики погрозами змусили Тіхановську покинути Білорусь, зараз вона з двома дітьми живе в столиці Литви Вільнюсі, її чоловік Сергій Тіхановський заарештований. За словами опозиціонерки, їй запропонували обрати "між дітьми і в'язницею", і вона вибрала дітей.

Західні лідери висловили підтримку Тіхановській і не визнали перемогу Лукашенка на виборах, проти нього і його оточення ЄС запровадив санкції.

Опозиція наполягає на проведенні нових виборів уБілорусі. Лукашенко заявив, що спочатку в країні треба змінити конституцію (проєкт нової конституції, за його словами, представлять у 2021 році), а вже після цього провести нові вибори.