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Ми маємо не тільки переглянути систему пенсійного забезпечення, але й обмежити премії чиновникам, - народний депутат Бондарєв

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Ми маємо не тільки переглянути систему пенсійного забезпечення, але й обмежити премії чиновникам, - народний депутат Бондарєв
Парламентар переконаний, що питання підвищення пенсій лежить не лише у площині зміни пенсійного забезпечення, але й у нечуваних і, головне, невмотивованих зарплатах чиновників, які виплачуються із державного бюджету.

Про це Костянтин Бондарєв заявив в ефірі телеканалу "НАШ".

"Якби ми минулого року не виплачували шалені кошти наглядовим радам, а також пану Вітренку і Коболєву, то цих грошей було б достатньо, аби вдвічі підвищити пенсії", - заявив народний обранець.

На думку нардепа, зарплати та премії чиновникам мають бути лімітовані на законодавчому рівні. Також нардеп вважає, що необхідно розробити формулу, за якою буде вираховуватися ефективність того чи іншого менеджера, і згідно з відповідними результатами має ухвалюватися рішення, чи виплачувати премію конкретному управлінцю, чи ні.

"На мій погляд, треба запроваджувати граничний рівень виплат чиновникам і формулу, за якою розраховувати, якщо є відповідний KPI і цей управлінець дійсно виводить компанію на якийсь рівень. До прикладу, "Українська залізниця" має шалені збитки у 10 мільярдів за минулий рік. А скільки пан Лещенко отримує кожен місяць заробітної плати? 338 тисяч", - обурився парламентар.

Водночас Костянтин Бондарєв наголосив на тому, що Україні вкрай необхідно переходити на страхову систему пенсійного забезпечення, адже нинішня система не витримує такого навантаження.

"Треба все ж таки ухвалити вольове рішення, до якого нас підштовхує і МВФ, і світова спільнота, і перейти на іншу систему пенсійного забезпечення - на страхову. Сьогодні в нас солідарна система: те, що ми з вами заробили сьогодні, заплатили податки, заплатили у пенсійний фонд - комусь це йде на пенсії. І цього, як ми бачимо, не вистачає", - підсумував нардеп.

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Топ коментарі

  • ан пав
    А лещей сколько десятки тысяч и главное какой от них толк, все в убытках, пенсии и зарплаты нищенские только с десяток миллиардеров, или сколько их там так точно и не знаем, да десятки тысяч лещей, судей, коболей и тд пользуются тем что зарабатывают все.
  • Cтарий Кінь
    Перш ніж переходити на страхову пенсійну систему держава має забезпечити наступні умови, які не дозволять знищити накопичення громадян:
    1) створення справедливої судової системи, яка виносить приписи не тільки керуючися розгалудженим законодавством, а й справедливістю;
    2) створенням прокуратури та правоохоронних органів, які несуть відповідальність за свою діяльність;
    3) створення фінансових контролюючих органів, які попереджають махінації в фінансовій сфері;
    4) персональна відповідальність керівників фінустанов, які оперують пенсійними фондами;
    5) тримати низький рівень інфляції на протязі десятиліть аби пенсійні вклади не перетворилися на лайно черговою Гонтарєвою.
  • Eduard Povolotsky
    ну так не надо балаболить, сделайте. Слабо?
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