Заступник голови ОП Смирнов про вирок Стерненку: Прокуратура має пояснити причинно-наслідковий зв'язок, щоб у громадян не виникало запитань

Вирок Стерненку - це рішення першої інстанції. Попереду апеляція. Процес максимально відкритий. Працюють адвокати, прокурори.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю заступник голови Офісу Президента Андрій Смирнов, коментуючи акції протесту проти вироку Сергію Стерненку.

"Акція була анонсована як мирна. Уже після того, як я передивився новини та відео з місця її проведення, побачив досить негативну реакцію на присутність поліції та військовослужбовців Нацгвардії. Для мене залишається відкритим питанням, чому частина правоохоронців були у повному екіпіруванні. Яка у цьому була необхідність? Адже люди вийшли на мирну акцію, хочуть донести свою позицію щодо рішення по Сергію Стерненку. Такі мітинги переслідують одну просту мету: привернути увагу влади на ту чи іншу подію та отримати на неї зворотний зв'язок", - зазначив заступник голови ОП.

"Тут треба говорити про базову цивілізаційну річ: про те, якою взагалі може бути очікувана реакція, чи може президент висловлювати її щодо рішення суду? У будь-якій розвинутій країні суд – ознака цивілізації. Президент чи ОП не можуть підміняти його собою. Оскільки йдеться про рішення першої інстанції, яке ще не пройшло апеляційний контроль (тобто не набуло законної сили), зарано будь-що коментувати. Судовий процес відкритий, змагальний. Якщо судді першої інстанції неправильно оцінили докази сторін, то я більше, аніж переконаний, що суд апеляційної інстанції обов’язково дасть цьому оцінку. Хто повинен надати вичерпні відповіді людям, які приходять до ОП щодо цієї ситуації? Має бути чітка та зрозуміла комунікаційна політика від сторони, яка підтримувала державне обвинувачення - прокуратури. Саме вони мусять пояснити причинно-наслідковий зв'язок між обвинувальним актом і рішенням, яке прийняв суд, для того, щоб у громадян не виникало питань стосовно неправильної чи неповної оцінки доказів судом. Прокурори повинні показати, на чому ґрунтувалося обвинувачення в суді. Про це потрібно просто говорити. Я ще раз наголошую: президент і Офіс президента не можуть підміняти собою суд…" - додав Смирнов.

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"Яку реакцію очікують від президента? Поговорімо суто юридичною мовою: якою вона може бути? Оцінка рішення суду? Це не юридичний документ. У цьому питанні потрібно бути достатньо обережним, щоб не видавалося тиском на суд та правоохоронні органи... Тому тут важливо зрозуміти, яку реакцію може дати президент. Ще раз звертаю увагу: це рішення першої інстанції. Попереду апеляція. Процес максимально відкритий. Працюють адвокати, прокурори. Коли апеляційний суд перевірить законність та обґрунтованість вироку, можна буде говорити про якусь принаймні публічну реакцію щодо сприйняття (або ні) рішення суду. Але все одно вона буде особистою. У президента немає процесуальних інструментів, як у прокуратури. Він не носить мантію, не виносить судові рішення. Тому я вважаю, що реакція на цьому етапі була б передчасною", - резюмував заступник голови ОП.

З повним текстом інтерв'ю Андрія Смирнова можна ознайомитися тут.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.