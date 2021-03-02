Медведчук про життя під санкціями: Продукти купую за готівку, кредиткою не користуюся, грошей достатньо

Нардеп ОПЗЖ, кум Путіна Віктор Медведчук заявив, що йому незрозумілі деякі аспекти запроваджених проти нього санкцій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Медведчук розповів в інтерв'ю "BBC News Україна".

"Я поки що намагаюся зрозуміти, в чому суть санкцій і як їх можуть реалізувати. Мені складно це зрозуміти, хоча я доктор юридичних наук. Наприклад, як бути з санкцією, де йдеться про те, що мені заборонено розпоряджатися і використовувати мої активи, тобто нерухомістю і коштами на рахунках? Зрозуміло, що мені подзвонили і сказали, що заблоковано мій рахунок в українському банку. Так само і моїй дружині. Зрозуміло, що я не можу розпоряджатися майном, тобто будинок, який є в моїй власності, я продати не можу. Автомобілі, які перебувають у моїй власності, - вони всі задекларовані - я продати не можу. Це я розумію. Але як щодо того, що заборонено використовувати? Я не можу жити в своєму будинку? Я не можу їздити в машині, яка належить мені на праві особистої власності? Це маячня в плані конституційних прав і обов'язків", - зазначив кум Путіна.

За словами Медведчука, він веде відкритий спосіб життя, продукти і все інше купує за готівку.

"Але хочу вам відкрити велику таємницю: якщо комусь захочеться перевірити, як я користувався своєю кредиткою, то побачить, що протягом кількох останніх років у мене немає жодного платежу. Я просто не платив кредиткою, у мене немає в цьому необхідності" , - пояснив він.

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"У нас є - задекларовані - достатньо грошей, в тому числі готівки. Я буду подавати декларацію як народний депутат і все зазначу, включно з дуже великими доходами за минулий рік", - додав Медведчук.

Крім того, Медведчук спростував належність йому 5 літаків, що потрапили під санкції.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їхнього оточення. Загалом під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.

Сам Медведчук заявив, що санкції проти нього та його сім'ї є незаконними.

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