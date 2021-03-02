Якби Зеленський ухвалював рішення, несумісні з моїм внутрішнім світом, я б пішов у відставку, - Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що доволі часто веде дискусії з президентом Володимиром Зеленським.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Аваков розповів в інтерв'ю виданню "ГОРДОН".

За словами глави МВС, дуже важливо мати довіру з боку президента.

"Він не завжди одразу ухвалює рішення – і це правильно, тому що це великовагові рішення. Як у випадку із санкціями. Але дуже важливо, що є такий конструктивний механізм. Без цього важко працювати", – зазначив Аваков.



Водночас міністр розповів, що доволі часто веде дискусії з президентом.

"Я не можу сказати, що я готовий підтримати всі рішення, які він ухвалює. Він каже: "Ну, тут ваша позиція зрозуміла". Ну, можливо, так і треба: щоб був баланс думок, щоб ми могли тут рухатися якось уперед поступально... Але у всіх головних рішеннях, які ухвалює Зеленський, – мені це підходить. тому що якби він ухвалював рішення, які несумісні з моїм внутрішнім світом, я б сказав: "Вибачте, я пішов у відставку". А ті деталі, про які ми сперечаємося або які породжують дискусії, а потім він ухвалює рішення, – це допустима процедура плюралізму", – зазначив міністр.

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