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У Раді почали збір підписів за проведення позачергового засідання для звільнення Ситника, - Шабунін

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У Раді почали збір підписів за проведення позачергового засідання для звільнення Ситника, - Шабунін
Нардепи планують провести позачергове засідання, щоб розглянути питання звільнення Ситника, вже почався збір підписів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін.

"Народні депутати почали збір підписів на проведення позачергової сесії для звільнення Ситника. Процес координує народний депутат Артем Дмитрук: саме він отримав у спікера підписні листи", - йдеться в повідомленні.

За словами Шабуніна, "робити таке під час візиту в Україну Президента Європейської Ради - це свідомо руйнувати відносини України з ЄС".

"До речі, якраз завтра Президент ЄС Шарль Мішель зустрічається з Ситником, а вже в четвер Рада буде зносити останнього з політичних мотивів. А ще депутатам брешуть, що західні союзники і МВФ все це погодили. Не погоджували. І не могли погодити, тому що це пряме порушення, наприклад, підписаного Зеленським Меморандуму з МВФ. ... Але без Зеленського і позачергова сесія, і тим більше таке голосування - просто неможливі", - підкреслив глава ЦПК.

Також читайте: Україна не повністю виконала вимогу МВФ про незалежність антикорупційних органів, - Ситник

Топ коментарі

  • Igor L
    Парламент потрібно розпускати, це кодло працює проти України!
  • jklpqrs
    Кина не будет, но сам факт интересный. Тупое зебилье просто не понимают, что такое США. Венедиктову с клоуном поставили в позу, поставят и Дмитрука с хозяевами. А потом еще раз, и еще. До тех пор, пока не дойдет, что так делать не надо.
  • Александр Товба
    Подивився фото Дмитрука , який збирає підписи , і зробив висновок , що Ситник все правильно робить . Дивлюсь далі : партія дмитрука "слуга народа"- я не помилився .
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