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На вакцинацію проти COVID-19 записалися вже понад 44 тис. українців, - Степанов

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На вакцинацію проти COVID-19 записалися вже понад 44 тис. українців, - Степанов
Із 1 березня на вакцинацію проти COVID-19 записалися вже понад 44 тис. українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"За неповний день у чергу на вакцинацію через портал записалися 5280 осіб, через контакт-центр МОЗ - 671 особа, через портал "Дія" 38 531 особа. Ці цифри красномовно підтверджують готовність українців до вакцинації та їхню довіру до системи охорони здоров'я і планів МОЗ щодо подолання COVID-19", - розповів глава МОЗ.

Степанов нагадав, що запис на вакцинацію було відкрито 1 березня.

Записатися на вакцинацію можна через контакт-центр МОЗ, на порталі "Дія" або порталі МОЗ.

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Топ коментарі

  • Zemer
    Значит ещё не во все психбольницы завезли индийскую мачмалу
  • Arkady Korshun
    у меня родственник в норм государстве прививался, то брали анализ перед прививкой, а тута аак ? быдлу сойдёт ? не даром
    ни зеленский , ни прочие нелохи себе это гавно колоть не собираются, гавно для простых людишек ...
  • Павел Орехов c16ceb45
    Или принудительно записали на индийскую ширку. На вакцинацію проти COVID-19 записалися вже понад 44 тис. українців, - Степанов - Цензор.НЕТ 8402
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