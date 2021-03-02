Вищу раду правосуддя потрібно трохи "струсити": без цього "кіна не буде", - заступник голови ОП Смирнов

МВФ не вимагає максимально перезавантажити суди. Він спонукає нас до якнайшвидшого коригування діяльності Вищої ради правосуддя.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю заступник голови Офісу Президента Андрій Смирнов, коментуючи судову реформу.

"Спитайте мене, хто має бути "фронтменами" судової реформи, і я відповім: Верховна Рада і Вища рада правосуддя. Спочатку парламент мусить приймати якісні закони, якими регулювати усі аспекти діяльності суддів, прописати норми у різних кодексах таким чином, щоб обидві сторони процесу не зловживали своїми правами. Треба змінювати "правила гри". Законодавство України, насамперед процесуальне, "зґвалтоване та переґвалтоване у неприродний спосіб" більше, аніж 300 співучасниками в залі парламенту впродовж останніх 30 років. Тому Верховна Рада повинна виправити ситуацію. Другий суб’єкт – ВРП, має працювати над вдосконаленням своєї практики по дисциплінарних провадженнях щодо суддів, які, м’яко кажучи, підривають авторитет судової влади", - заявив він.

Також читайте: Заступник голови ОП Смирнов про відсторонення Татарова: Це питання до нього, чому він не напише клопотання про відсторонення на час розслідування

"Я вам наведу приклад, який стосується рішень судів загальної юрисдикції щодо притягнення до адміністративної відповідальності людей за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Там просто жесть! Законом встановлено граничний термін – три місяці для притягнення до адміністративної відповідальності. Коли протокол "заходить" в суд, справа не розглядається у цей встановлений строк. Тому порушник звільняється від адмінвідповідальності. Приймаються дуже дивні рішення, коли людей відпускають на поруки трудових колективів, але клопотання від них до суду не надходять. Такі історії численні! Я в цій ситуації зважаю на таке: якщо людина, яку зупинили працівники поліції та запропонували пройти алкотест, починає ліпити із себе великого адвоката чи пропонує відвести її у приватну клініку для здачі аналізу крові, треба виходити з презумпції винуватості такої особи. Тому вона має понести адміністративну відповідальність. Що роблять окремі судді? Вони знаходять у протоколі поліцейських якусь маленьку неточність і апелюють до того, що документ складений неякісно - пропущена якась цифра, поганий почерк чи ще щось. Це не може бути реабілітуючою обставиною для порушника! Такі речі треба жорстко припиняти. Якщо у суддів є претензія до почерку інспектора, пропущеної коми або інші вади зору, треба "лікувати". Хоча питання не тільки до суддів. Поліцейські теж мають не забувати прийти на засідання суду для розгляду протоколу. Із розладами пам’яті теж потрібно щось робити", - деталізував заступник голови ОП.

"Взагалі скажу так: без ефективної реакції Вищої ради правосуддя "кіна не буде". Вищу раду правосуддя треба трішки "струсити". Ми внесли до парламенту законопроєкт, яким хочемо передбачити механізми перевірки членів ВРП на доброчесність. Це питання зафіксовано у Меморандумі із Міжнародним валютним фондом. Воно дискусійне. ВРП була і залишається органом із конституційним статусом. Одна спроба виправити ситуацію вже не пройшла конституційний контроль у КСУ. Більше того, отримала негативний висновок Венеційської комісії. Була заява Комітету Міністрів ЄС. Тому питання по Вищій раді правосуддя прямо зараз є відкритим. Масштаб проблеми ми розуміємо. Знаємо, із яким темпом треба рухатися. Хочемо зробити більш автономною службу дисциплінарних інспекторів при Вищій раді правосуддя, щоб виключити їхню залежність від членів ВРП і надати можливість самостійно збирати усю необхідну доказову базу по суддях. У нас попереду довгий шлях взаєморозуміння з приводу того, що судова влада і ВРП мають бути незалежними абсолютно від усіх – президента, парламенту, уряду, громадських активістів, правоохоронних органів та міжнародних радників", - пояснив Смирнов.

Також читайте: Заступник голови ОП Смирнов про вирок Стерненку: Прокуратура має пояснити причинно-наслідковий зв'язок, щоб у громадян не виникало запитань

"МВФ не вимагає максимально перезавантажити суди. Він спонукає нас до якомога швидшого корегування діяльності Вищої Ради правосуддя. Чим ми і займаємося. Я дуже часто спілкуюся із представниками МВФ. Дивіться, восени 2019 року парламент прийняв закон, який мав перезавантажити ВРП. Тут можна провести таку аналогію: уявіть, що ми взяли лопату та пішли копати, але згодом виявилося, що це не лопата, а граблі. Бо Венеційська комісія документ розкритикувала, КСУ визнав його неконституційним, а Комітет Міністрів ЄС взагалі сказав, що ми "з'їхали з глузду". Так от, якщо ми уже з’ясували, що у нас є граблі, то під час другої спроби це, як мінімум, має бути враховано, як максимум – ми повинні не допустити, щоб наступити на них ще раз", - резюмував він.

З повним текстом інтерв'ю заступника голови ОП Андрія Смирнова можна ознайомитися тут.