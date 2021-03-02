Новини • Агресія Росії проти України

Зеленський розпочав поїздку в зону проведення ООС, де зустрінеться з главою Євроради Мішелем, - ОП

1 42913
Зеленський розпочав поїздку в зону проведення ООС, де зустрінеться з главою Євроради Мішелем, - ОП
Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку в зону проведення Операції об'єднаних сил у Луганській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський зустрінеться з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Президент і Мішель звернуться до учасників Всеукраїнського форуму "Україна 30" у форматі відеовключення.

Також Зеленський і Президент Європейської ради Мішель ознайомляться з оперативною ситуацією в зоні проведення Операції об'єднаних сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Євроради Мішель у межах турне країнами Східного партнерства зустрінеться із Зеленським та відвідає Донбас

Топ коментарі

  • jklpqrs
    не забыл нагрудный памперс? Он очень органично сочетается с его героическим взглядом из-под каски.
  • Стрелок
    Зеленський розпочав поїздку в зону проведення ООС, де зустрінеться з главою Євроради Мішелем, - ОП - Цензор.НЕТ 4120
  • Алекс Корвин
    Хотя уклонист-сцыкун дальше Славянска врядли сунется)))
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини