Карантинні обмеження в деяких галузях економіки Європи скоротили попит на українських заробітчан, - економістка

Крім того, у зв'язку з карантинними обмеженнями на кордоні в українців мало шансів легально приїхати на заробітки в Європу.

Обмеження в деяких галузях економіки, які діють у Європі через пандемію коронавірусу, суттєво скоротили попит на низькокваліфіковану робочу силу, зокрема з України.

Таку думку в коментарі УНІАН висловила директорка Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Оксана Кузяків.

"Раніше було так: люди просто їхали за кордон по туристичній візі, шукали собі там роботодавця і, якщо знаходили, то приступали там до роботи. Зараз ця можливість зменшена просто тому, що безвізові поїздки закриті. Плюс у Європейському Союзі через локдаун не розвиваються нові напрямки і діють серйозні обмеження в секторах переміщення, надання послуг і готельного бізнесу, тобто всі ті місця, де зазвичай працюють гастарбайтери з інших країн і України в тому числі. Тобто це обмежує можливості працевлаштуватися в країнах Європи. Ринки не потребують такої кількості сторонньої робочої сили", - сказала вона.

За словами економістки, якщо подивитися на статистику, наприклад, Німеччини та Польщі, в 4-му кварталі 2020 року в порівнянні з 4-м кварталом 2019 року трохи погіршилася ситуація із зайнятістю, безробіття зросло на пів відсотка. А для таких стабільних економік це доволі серйозна цифра. Відповідно, зменшився попит на робочу силу ззовні, внасамперед нелегальну.

"Через коронакризу темпи потенційного економічного зростання в Європі сповільнилися, тому, я думаю, що попит на нелегальних працівників зменшився. Тут питання, як цим нелегалам туди пробратися? Один зі способів був - це просто поїздка по туристичній візі і там вже на місці пошук роботодавця, якщо їх там не знайшли, не відловили і не вигнали. То зараз в ЄС з туристичною метою громадянам України приїхати не можна", - пояснила експертка.

Кузяків вважає, що чинні зараз обмеження для виїзду українців за кордон є величезним потенціалом для розвитку нашої держави.

"Зараз ті, хто могли б виїхати, залишаються в Україні, і це величезний потенціал для української економіки. Згідно з останніми дослідженнями, брак робочої сили - це суттєва перешкода для розвитку бізнесу в Україні. Тому зараз у бізнесу є така можливість і нею потрібно скористатися", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, Європа внаслідок зростання внутрішнього безробіття посилила контроль на кордоні, що призвело до збільшення кількості депортацій українців, які працюють нелегально .

Експерти застерігають українців від спроби виїхати за кордон на нелегальну роботу, оскільки існує ризик несплати або неповної оплати за виконану роботу. Також можливий варіант невиконання стороною, яка приймає, обіцяних умов проживання заробітчанина. Також у нелегала можуть забрати паспорт, нібито на реєстрацію та оформлення, і не повернути його, тоді людина стає фактично прикутою до цієї роботи.