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Зеленський сьогодні під час поїздки до зони проведення ООС вакцинується проти COVID-19, - радник глави ОП Подоляк

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Зеленський сьогодні під час поїздки до зони проведення ООС вакцинується проти COVID-19, - радник глави ОП Подоляк
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 2 березня, отримає щеплення проти коронавірусу. Його вакцинують під час поїздки до зони проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк.

"Сьогодні (вакцинують Зеленського. - Ред.). Серед військових у зоні ООС", - сказав Подоляк.

За словами радника голови ОП, президент отримає щеплення препаратом AstraZeneca.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов публічно вакцинувався проти коронавірусу під час візиту до Олександрівської клінічної лікарні Києва.

Також читайте: На вакцинацію проти COVID-19 записалися вже понад 44 тис. українців, - Степанов

Топ коментарі

  • Роман с камнем
    Зеленский сегодня в ходе поездки в зону проведения ООС вакцинируется от COVID-19, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 5510
  • Стрелок
    В ноябре СМИ сообщают о том , что Степанов заболел короной. В прошлый четверг в эфире Право на Владу сам Степанов заявил, что они не рекомендуют вакцинироваться людям, которые переболели не раньше чем пол года назад. Сегодня Степанов вакцинировался Вопрос: кто ****@т?
    Павло Тука
  • Роман с камнем
    Зеленський сьогодні під час поїздки до зони проведення ООС вакцинується проти COVID-19, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 5756
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