Зеленський сьогодні під час поїздки до зони проведення ООС вакцинується проти COVID-19, - радник глави ОП Подоляк

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 2 березня, отримає щеплення проти коронавірусу. Його вакцинують під час поїздки до зони проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі.