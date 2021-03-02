Шустер подав до Вищої ради правосуддя скаргу на суддю Шевченківського суду Саадулаєва
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Гордон".
"Мені довелося подати апеляцію на цього суддю в ВРП", - сказав телеведучий в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", яка виходить на каналі "Україна" і на YouTube-каналі Shuster online.
У пресслужбі студії виданню повідомили, що Шустер подав скаргу щодо ймовірного дисциплінарного проступку судді.
Телеведучий вважає, що суддя, ухвалюючи рішення за його позовом до бізнесмена Ігоря Коломойського, діяв неправомірно й упереджено.
У вересні 2019 року Шустер оголосив, що подає проти Коломойського позов про захист честі, гідності та ділової репутації через його заяви про те, що журналіст нібито брав гроші з колишнього мера Чернігова Олександра Соколова та мера Тернополя Сергія Надала за їхню участь в ефірі програми "Шустер LIVE". Коломойський стверджував, що через це Шустер пішов з каналу "1 + 1".
Шустер розповідав, що 18 вересня 2015 року телеканал "1 + 1" зняв його програму "буквально за дві хвилини до початку прямого ефіру". "Договір з телеканалом ми підписали 3 вересня 2015 року, і він діяв до 31 серпня 2018 року. Так просто зняли з ефіру. Ми все одно за контрактом віддавали сигнал каналу "1 + 1", але вони нас не випускали в ефір", - додав він.
Соколов і Надал спростували слова Коломойського - у вересні 2019 року вони обидва заявили, що ніколи не платили за участь у програмі "Шустер LIVE".
У грудні 2020 Шустер повідомив, що Саадулаєв відмовив йому в позові проти Коломойського, бо вирішив, що "немає складу злочину".
У пресслужбі програми розповіли, що перед винесенням рішення за позовом суддя "повторно витребував додаткові документи для з'ясування певних обставин, а згодом відмовився приєднувати їх до матеріалів справи". Ці дії в студії вважають грубим порушенням процесуального права.
"За даними нашої соціологічної компанії Liberty Report, у 61% українців довіра до суду зменшилася протягом останніх двох років. У мене так само, як і у більшості, немає довіри до українського суду. Тому що Ігор Коломойський відверто публічно бреше, ми подаємо позов, проводимо лінгвістичну експертизу на вимогу судді, а цей суддя не бачить у публічній брехні складу злочину. Суддя діє не як незалежний арбітр, а як захисник Ігоря Коломойського. І як тут шукати справедливість?" - обурився Шустер.
Адвокат Ярослав Романчук каже, що в цьому конкретному випадку ствердження фактів було очевидним.
"І спроба на чорне сказати "біле" видається як мінімум дивною. Сподіваємося, що колегія суддів апеляційної інстанції дасть належну оцінку цьому рішенню суду", - додав він.