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"Слуга народу" Верещук підтвердила, що в Раді збирають підписи за проведення позачергового засідання для звільнення Ситника

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"Слуга народу" Верещук підтвердила, що в Раді збирають підписи за проведення позачергового засідання для звільнення Ситника
Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання, щоб розглянути урядовий законопроєкт щодо НАБУ, ухвалення якого може призвести до звільнення чинного директора Артема Ситника.

Про це розповіла в коментарі журналістам нардепка "Слуги народу" Ірина Верещук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Про проведення позачергового пленарного засідання щодо законопроєкту #5070, який вніс Кабінет Міністрів і, зокрема, Міністерство юстиції, Денис Малюська в тому числі, - так, відомо. Там нічого немає про звільнення Артема Ситника, ідеться лише про упорядкування і виконання рішення Конституційного Суду", - розповіла Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді почали збір підписів за проведення позачергового засідання для звільнення Ситника, - Шабунін

За її словами, у Раді зараз збирають підписи за проведення позачергового засідання.

Топ коментарі

  • Алекс Корвин
    всраннные прокацапленые зебилы.
  • Владимир Кукленко
    Итог антикоррупционной политике президента... Замість тисячі слів... Міжнародні партнери оцінять!
  • Garry Grant
    Татаров-ты что ли?
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