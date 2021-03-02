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Зеленський прищепився від COVID-19 вакциною Oxford/Astrazeneca на передовій: Це дозволить нам знову жити без обмежень (оновлено)

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Зеленський прищепився від COVID-19 вакциною Oxford/Astrazeneca на передовій: Це дозволить нам знову жити без обмежень (оновлено)
Президент Володимир Зеленський вакцинувалася проти коронавірусу сьогодні, 2 березня, разом з воїнами зпередової.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у Twitter.

"Отримав вакцину проти COVID-19. Зробив це на передовій з нашими солдатами як головнокомандувач. Тією ж Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії, яка була доставлена ​​першою в Україну і яку отримали мільйони людей у світі. Вакцина дозволить нам знову жити без обмежень", - йдеться в повідомленні.

Зеленський прищепився від COVID-19 вакциною Oxford/Astrazeneca на передовій: Це дозволить нам знову жити без обмежень (оновлено) 01

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов публічно прищепився від коронавірусу в ході візиту в Олександрівську клінічну лікарню Києва.

Читайте: На вакцинацію проти COVID-19 записалися вже понад 44 тис. українців, - Степанов

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Топ коментарі

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