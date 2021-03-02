Новини • Коронавірус і карантин

Менш ніж за добу в лист очікування вакцинації проти COVID-19 через "Дію" вже записалися 45 тис. осіб, - Федоров

1 44726
Менш ніж за добу в лист очікування вакцинації проти COVID-19 через "Дію" вже записалися 45 тис. осіб, - Федоров
Через додаток і портал "Дія" в лист очікування вакцинації проти COVID-19 менш ніж за добу вже записалися 45 тис. українців, повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"39 тис. Записалися через додаток "Дія", 5,3 тис. - через портал "Дія", - розповів він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він нагадав: щоб послуга стала доступною в додатку, його необхідно оновити до останньої версії.

Записатися також можна через національний контакт-центр з питань протидії COVID-19.

Також читайте: Лікарні Івано-Франківська переповнені, люди лежать у коридорах

Як повідомлялося, Міністерство цифровий трансформації України і Міністерство охорони здоров'я запустили послугу записи в лист очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку і на порталі "Дія" в понеділок, 1 березня.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Valery Greff
    "По удивительному стечению обстоятельств, героями оказались бюджетники крупных предприятий, учители, заключенные и военнослужащие..."
  • Олександр Тітаренко
    НУ-ну рискни
  • Valery Greff
    У вас, 73-процентных, вся жизнь сплошной диссонанс (через два С, если что). Это по причине обострённой инфантильности.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини