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Лукашенко про злиття Білорусі та Росії: Нерозумно й абсолютно не потрібно

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Лукашенко про злиття Білорусі та Росії: Нерозумно й абсолютно не потрібно
Працювати в напрямку можливого об'єднання Росії і Білорусі нерозумно через змінену геополітичну обстановку.

Про це заявив "президент" Олександр Лукашенко, захопив владу в Білорусі, на нараді з питання білорусько-російського співробітництва у військовій сфері, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БелТА.

"Сьогодні світ змінився настільки, що розмови про те, що Білорусь повинна увійти до складу Росії, чи Росія повинна увійти до складу Білорусі, або ми взагалі якось повинні злитися, створивши єдині органи управління ... Світ настільки змінився, що просто було б нерозумно навіть працювати в цьому напрямку. А по-друге, це абсолютно не потрібно", - підкреслив Лукашенко.

"Ми дуже багато зробили для цього. Ми просто про це не говоримо. Адже у нас люди мають рівні можливості. Як би не було складно, суб'єкти господарювання розуміють на переговорах один одного, багато чого досягли", - додав він.

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Лукашенко також розповів, що під час переговорів зі своїм російським колегою Володимиром Путіним в Сочі 22 лютого, всупереч інформації в ЗМІ, не обговорювалися питання можливого об'єднання двох країн або трансферу влади.

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Топ коментарі

  • Valery Greff
    "У людей большое горе, они хотят поторговаться. Назовите свою цену, поговорим как культурные люди."
    (с) М.Жванецкий "Как шутят в Одессе"
  • Valery Greff
    Да-да. Спросите у поляков. Хорошая мина может значительно повлиять на ход событий...
  • Andrey Net
    что ж ты фраер сдал назад Лукашенко о слиянии Беларуси и России: Глупо и абсолютно не нужно - Цензор.НЕТ 1595
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