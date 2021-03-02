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"Голос" вимагає створити ТСК у "справі вагнерівців": "Суспільство має знати - була зрада чи ні". ВIДЕО

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Партія "Голос" вимагає створити ТСК для парламентського розслідування "справи вагнерівців".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, позицію партії в цьому питанні озвучив з трибуни парламенту нардеп Роман Костенко.

"Нам вже має бути соромно за те, що ми вже пів року не можемо дати відповідь на питання суспільства - чи була зрада вищого керівництва держави. Я хочу звернутися до керівників парламентських фракцій з проханням підтримати постанову про створення ТСК. Ми не повинні приховувати правду і суспільство має знати - була зраду чи ні", - заявив Костенко.

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Топ коментарі

  • Valery Greff
    "Голос" требует создать ВСК по "делу вагнеровцев": "Общество должно знать было предательство или нет" - Цензор.НЕТ 6434
  • Mike Hrabovsky
    Розслідування повинно бути публічним! Зрадників під суд! Імпічмент!
  • Nepran Lagidnyi
    Справа "вагнера",це осиновий кіл в груди зрадників:єрмака,зєлєнського,баканова,авакова.
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