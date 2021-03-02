НАБУ не дало збагатитися на 674 млн компаніям, які імовірно належать бізнесменові Альперіну, - джерело

Детективи НАБУ спільно з ДФС і ДПС Одеської області розкрили схему необґрунтованого повернення ПДВ на суму 674 млн грн компаніям, що належать, за даними джерел, структурам, наближеним до бізнесмена Вадима Альперіна.

У ході розслідування було проведено 39 обшуків складських приміщень з грудня 2020 по лютий 2021 рр.

Як виявилося, на складах були відсутні товари, які повинні бути там за документами, а самі приміщення були просто непристосовані для їхнього зберігання. Тому підстав для відшкодування компаніям ПДВ не існує, йдеться в офіційному повідомленні НАБУ.

Детективи розслідують цей епізод із серпня 2020 року. Інформація, зібрана НАБУ в межах розслідування, стала вагомою підставою для відстоювання інтересів держави в судових процесах щодо повернення і раніше незаконно відшкодованого ПДВ на суму близько 300 млн грн. Після першої хвилі обшуків у кінці 2020 року одна з компаній відмовилася від бюджетного відшкодування на 87 млн грн.

Йдеться про діяльність понад 20 компаній, підконтрольних структурам, близьким до бізнесмена Вадима Альперіна, що налагодив, за даними ЗМІ, корупційну схему, яка дозволяла йому необґрунтовано отримувати відшкодування ПДВ з державного бюджету

Нагадаємо, що у 2015 році під час перевірки на Одеський митниці представники ДФС знайшли чотири контейнери з контрабандним вантажем, до якого він був причетний. У серпні 2017 року на Київський митниці були виявлені підроблені документи на вантаж Альперіна. 24 листопада 2017 року Альперіна затримали детективи НАБУ при спробі дати хабар співробітникові Бюро в розмірі 800 тис. доларів. Печерський суд Києва заарештував Альперіна на два місяці, призначивши заставу в розмірі 21 млн грн, але Апеляційний суд зменшив заставу до 141 тис. грн, і Альперін вийшов на свободу.

Президент Володимир Зеленський називав його одним з хрещених батьків контрабанди в Україні.