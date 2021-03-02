Росія однозначно відповість на можливі санкції США, - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва в обов'язковому порядку відповість на можливі санкції США проти РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.

"Реагуватиме однозначно. Ніхто не скасовував правила дипломатії, одне з правил дипломатії - це взаємність", - сказав глава російського МЗС на пресконференції за підсумками переговорів з колегою з Узбекистану.

Раніше агентство Reuters із посиланням на джерела повідомило, що США можуть запровадити нові санкції проти Росії через ситуацію з Олексієм Навальним у вівторок, 2 березня. Також напередодні CNN повідомляв, що адміністрація президента США Джо Байдена готується запровадити санкції проти Росії через ситуацію з Олексієм Навальним. Запровадження антиросійських санкцій відбуватиметься за погодженням з Європейським Союзом.

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