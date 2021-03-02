Новини • Агресія Росії проти України

У політичній підгрупі ТКГ вперше заговорили "експерти" з ОРДЛО, - Гармаш

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У політичній підгрупі ТКГ вперше заговорили "експерти" з ОРДЛО, - Гармаш
У ході дискусії політичної підгрупи ТКГ вперше взяли слово так звані "експерти" з окупованих Донецька і Луганська.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив Представник окремих районів Донецької області в Тристоронній контактній групі (ТКГ) від України Сергій Гармаш.

"У Мінському процесі "прорив"! Сьогодні на засіданні робочої групи з політичних питань заговорила спочатку "експертка" ОРДО Майя Пирогова, потім і "експерти" з Луганська. До цього, чотири засідання "експерти ОРДЛО" були присутні, але мовчали. І ось вони заговорили! Спочатку було слово ... ", - йдеться в повідомленні.

За словами Гармаша, "представник Росії говорив секунд 30".

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"В основному віщав модератор від ОБСЄ посол Морель. Навіть більше, ніж земляки з російськими паспортами. Давив, щоб ми обговорювали План ОРДЛО. Хоча ОРДЛО не є членом ТКГ і це пряме порушення Мінських угод", - підсумував член делегації в ТКГ.

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Вперше пітухі пробиті з ордло закукурікали
  • kuba
    эксерты из ордло В политической подгруппе ТКГ впервые заговорили "эксперты" из ОРДЛО, - Гармаш - Цензор.НЕТ 6680
    В политической подгруппе ТКГ впервые заговорили "эксперты" из ОРДЛО, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5751
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    "В основном вещал модератор от ОБСЕ посол Морель. Даже больше, чем земляки с российскими паспортами. Давил, чтоб мы обсуждали План ОРДЛО. Хотя ОРДЛО не член ТКГ и это прямое нарушение Минских соглашений."
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    То есть - ОБСЕ уже открыто продвигает российские интересы в ТКГ.
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