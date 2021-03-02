Зберегти експортне мито на металобрухт - надважливе стратегічне завдання держави, - "слуга народу" Буймістер

Продовження дії мита на експорт металобрухту є стратегічним завданням держави, і Верховна Рада має якнайшвидше ухвалити відповідний закон.

Про це заявила народна депутатка, член комітету ВР з питань економічного розвитку Людмила Буймістер.

"Це надважливий, можна сказати стратегічний аспект для нашої промисловості. На підтвердження цього достатньо подивитися торгівельний баланс України, скільки надходжень до бюджету генерується за рахунок експортно-орієнтованих галузей економіки, найбільшою з яких є металургія в Україні. А металобрухт є стратегічною сировиною для цієї галузі промисловості", - сказала Буймістер.

За її словами, на сьогодні існує значний дефіцит металобрухту в світі, і країни Європи також готуються запровадити обмежувальні квоти на вивіз брухту з території ЄС. До того ж перехід промисловості до "зелених" технологій підвищує попит на брухт як сировину.

"З урахування того, що весь світ іде до зелених способів виробництва, європейські підприємства дедалі більше переходять на електроустановки для вироблення чугуну. Для них єдиною сировиною є металобрухт. А з урахуванням того, що і нам так само потрібно скорочувати викиди і орієнтуватися на світові тенденції, то для нас металобрухт ставатиме дедалі більше такою стратегічною сировиною", - розповіла Буймістер.

На її думку, держава має захистити вітчизняну металургію, тож закон про продовження дії експортного мита на брухт потрібно ухвалити якнайшвидше.

Раніше президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков підкреслив, що мито на експорт металобрухту дозволило Україні зберегти десятки тисяч робочих місць і забезпечило мільярди надходжень до бюджету, тому його дію необхідно продовжити.

Нагадаємо, 1 березня у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт "Про внесення змін до розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку" (№5175), яким пропонується продовжити дію експортного мита на металобрухт на 5 років.