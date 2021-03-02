Посольство України в Британії потролило РФ за публікацію, де фортеця Єні-Кале в окупованому Криму вказується як "російська"

Посольство України у Великій Британії відреагувало на публікацію посольства Росії, де розташована в окупованому Криму фортеця Єні-Кале вказується як "російська".

Відповідний коментар українське посольство залишило у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Як щодо того, щоб публікувати фотографії вашої території? Ми чули, що вона найбільша у світі. Чи ви перевезли всіх ваших хороших фотографів до окупованого Криму? Крим - це Україна", - йдеться в повідомленні українського посольства.

Нагадаємо, раніше посольство РФ у Великій Британії опублікувало фото Ай-Петрі, українські дипломати нагадали, що Крим - Україна.

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