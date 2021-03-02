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Посольство України в Британії потролило РФ за публікацію, де фортеця Єні-Кале в окупованому Криму вказується як "російська"

11 23023
Посольство України у Великій Британії відреагувало на публікацію посольства Росії, де розташована в окупованому Криму фортеця Єні-Кале вказується як "російська".

Відповідний коментар українське посольство залишило у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Як щодо того, щоб публікувати фотографії вашої території? Ми чули, що вона найбільша у світі. Чи ви перевезли всіх ваших хороших фотографів до окупованого Криму? Крим - це Україна", - йдеться в повідомленні українського посольства.

Нагадаємо, раніше посольство РФ у Великій Британії опублікувало фото Ай-Петрі, українські дипломати нагадали, що Крим - Україна.

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Посольство України в Британії потролило РФ за публікацію, де фортеця Єні-Кале в окупованому Криму вказується як російська 01

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Топ коментарі

  • Игорь Бехтер
    Троллинг выглядит печально. Лучше бы ноту протеста на полных правах.
  • Scorpman Y
    Главнокомандующий ВСУ Хомчак ответил запретом на предложение провести превентивное минирование линии соприкосновения в диверсионно-опасных местах.

    Из 275 млн. $ военной помощи Украине, 125 млн. $ будет выделено сразу, а 150 млн. $ после того, как Зеленский вернет полномочия Генеральному Штабу и министру обороны, отобранные в пользу Хомчака.
  • Danis Nielsen
    Банда Путина понесла серьезные потери. Найденный в посольстве России в Аргентине кокаин уничтожили. Мешки с наркотиками весом 362 кг сожгли в крематории в присутствие министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич. На процедуру был также вызван российский посол Феоктистов
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