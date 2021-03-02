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11-річна дівчинка потрапила до реанімації, випивши 40 пігулок "Парацетамолу", - поліція Рівненщини

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11-річна дівчинка потрапила до реанімації, випивши 40 пігулок "Парацетамолу", - поліція Рівненщини
У Рівному отруїлася 11-річна дівчинка. Про це до поліції 28 лютого приблизно о 19 годині повідомили медики швидкої, що надавали допомогу дитині, яка випила напередодні 40 пігулок "Парацетамолу".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

Ювенальні поліцейські попередньо встановили, що причиною такого вчинку стали непорозуміння на побутовому ґрунті, водночас у сім’ї конфліктів не виникало. У жодних групах у соцмережах дівчинка участі не брала.

Дитина наразі перебуває в реанімації. За словами медиків загрози життю немає, стан задовільний.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 3 статті 120 Кримінального кодексу України (доведення особи до замаху на самогубство, вчинене щодо неповнолітнього) триває ретельна перевірка.

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Топ коментарі

  • Raised Right
    Одни дуры 40 таблеток Дротаверин а сожрали, эта парацетамола...Может стоит писать во всяких ТикТоках про 40 таблеток пургена?Если не мозги прочистятся, то хоть кишечник?
  • Andy Sok
    Что-то слишком часто такие новости мелькать стали. Видимо, грядут некие изменения в вопросах ювенального, а возможно и фарм- законодательства.
  • Solomon c5c4359c
    Хорошее что-то в Украине происходит?
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