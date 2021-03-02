Зеленський розповів, чому вакцинувався проти COVID-19: "Рівень антитіл дуже низький"

Під час робочої поїздки до Луганської області Президент України Володимир Зеленський вакцинувався проти коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський зробив щеплення на території військового мобільного госпіталю № 59 разом з військовими лікарями та захисниками, які виконують бойові завдання на передовій і вже проходять планову вакцинацію.

Військовослужбовці, з якими вакцинувався Президент, розповіли, що перед процедурою всім провели огляд – поміряли температуру, тиск та сатурацію. Після щеплення всі почувалися добре.

Перед щепленням Зеленський дав письмову згоду на отримання вакцини, а також йому повідомили про можливий побічний ефект – підвищення температури.

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Крім того, глава держави наголосив на важливості вакцинації проти COVID-19.

"Щеплення важливе. Я знаю, що таке COVID-19, бо хворів на цю недугу. Тому всім пропоную обов’язково вакцинуватися. Незважаючи на те, що я перехворів на COVID-19, у мене рівень антитіл дуже низький", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що вакцинація допоможе подолати пандемію та повернутися до звичайного способу життя.

"Я вважаю, що ця вакцина (Oxford/AstraZeneca (Covishield). – Ред.) якісна, вона одна з найкращих у світі. Побороти COVID-19 тільки засобами захисту остаточно неможливо. Вакцинуватися доведеться. Я вважаю, що вакцина – це реальний шлях повернення до нормального життя", - підсумував Зеленський.

Як повідомлялося раніше, Зеленський вакцинувався проти COVID-19 вакциною Oxford/Astrazeneca на передовій.

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