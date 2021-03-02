Рада хоче змінити правила зарахування дитини в дитсадок

Верховна Рада хоче закріпити гарантії першочергового зарахування дитини в найближчий дитсадок. Народні депутати схвалили відповідний законопроєкт №4604 за основу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"За" проголосували 345 нардепів.

Закон передбачає, що кожна дитина має право здобувати дошкільну освіту в закладі дошкільної освіти, що найбільш доступний та наближений до місця її проживання.

Вказана норма не обмежує право батьків дитини обрати інший заклад дошкільної освіти відповідно до законодавства.

Проєкт також визначає, за якою черговістю діти зараховуються до закладів дошкільної освіти.

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У першу чергу зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування дитсадку підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у дитсадку, чи дітьми працівників цього закладу дошкільної освіти.

У другу чергу на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу дошкільної освіти.

У разі якщо кількість дітей, які мають право на першочергове зарахування, перевищує спроможність дитсадку, орган, у сфері управління якого перебуває цей заклад, має невідкладно запропонувати на вибір батьків перелік дитсадків, максимально доступних і наближених до місця їхнього проживання, а також сприяти зарахуванню дітей у ці заклади.