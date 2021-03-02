Прокуратура АРК направила до суду обвинувачення проти ще одного кримського депутата, який сприяв окупації півострова

До суду направлено обвинувальний висновок щодо депутата Верховної Ради АР Крим, який сприяв окупації Кримського півострова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт прокуратури АРК, за її процесуального керівництва у порядку спеціального досудового розслідування скеровано до суду обвинувальний акт щодо колишнього депутата Верховної Ради АР Крим VI скликання за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України. Санкції статей у редакції на момент вчинення злочину передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Правоохоронці в ході розслідування встановили, що "в 2014 році обвинувачений спільно з іншими депутатами Верховної Ради АР Крим зрадив присязі на вірність Україні і проголосував за ухвалення низки постанов з метою легітимізації дій Російської Федерації про окупацію території АР Крим та міста Севастополя, а також їхнього незаконного входження до складу РФ на правах суб'єкта федерації".

У підсумку 6 березня 2014 року Верховна Рада АРК ухвалила незаконну постанову "Про проведення загальнокримського референдуму", а 11-го числа - "Про Декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим та міста Севастополя".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Жителя Херсонщини засудили до 4 років в'язниці за публікації про "російський Крим" у соцмережах

"Продовжуючи дії, спрямовані на підтримання окупації півострова та всупереч постанові Верховної Ради України, якою повноваження депутатів парламенту автономії було припинено, 17.03.2014 року депутати проголосували за ухвалення постанови "Про незалежність Криму" і "Про правонаступництво Республіки Крим".

Зазначеними рішеннями обвинувачений спільно з іншими депутатами Верховної Ради АР Крим намагалися приховати окупацію півострова Крим Збройними силами РФ та створити враження легітимності приєднання півострова до РФ на основі нібито вільного волевиявлення громадян України, які мешкали на території АР Крим та м. Севастополя", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі уточнюють, що із 99 депутатів тодішнього складу Верховної Ради АРК вже повідомлено про підозру 87, до суду направлено 69 обвинувальних актів.