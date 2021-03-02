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Президент Євроради Мішель про війну на Донбасі: "Це реальність, за яку соромно"

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Президент Євроради Мішель про війну на Донбасі: "Це реальність, за яку соромно"
Глава Ради Європи Шарль Мішель назвав війну на Донбасі реальністю, за яку соромно. За його словами, Європейський союз робить усе можливе, щоб на Донбасі настав мир.

Про це Мішель заявив під час візиту на Донбас разом із президентом Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що на Донбасі продовжують гинути і жити в надзвичайно складних умовах люди.

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"Ми на Європейському континенті в 2021 році. І тут війна. Це реальність, за яку соромно", - заявив Мішель.

Глава Ради Європи заявив, що позиція ЄС щодо підтримки незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України є незмінною.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб підтримати формат "нормандської четвірки" і роботу Тристоронньої контактної групи, щоб принести мир людям Донбасу", - додав Мішель.

Топ коментарі

  • fg cbn
    Украина - это страна с богатейшей культурой и своим уникальным языком. Это европейская страна, но которая постоянно находилась под пятой очередных кремлёвских бандитов, таковыми были практически все правители российские, начиная с Ивана Грозного и заканчивая нынешним мерзким ботоксным фюрером Путлером, с крысиным оскалом. Россия - это вторичная страна. У неё мало что есть своего, уникально созданного. Нынешний флаг российский - не что иное как староголландский флаг, расцветку которого скопировал Пётр 1, когда работал плотником на голландских судоверфях. Язык русский - на 80% смесь иностранных заимствований, начиная с греческих слов, латинизмов, потом тюрских слов, и более поздних заимствований из европейских языков, практически все технические термины в этом языке - голландско-немецкого происхождения. Музыки скопировано немерено. Да и законодательство нынешнее российское полностью скопировано у Запада, но это только для имитации, на самом деле, что есть уникального в России - так это нынешняя бандитская, путинская мафиозная система правления государством, при которой население превращено в агрессивную зомбомассу, обозлённую на весь мир и пользуемую путинскими бандитами в своих интересах.
  • бостууга
    Ага "стидно"....І саме тому ви вже восьмий рік "виражаєтє азабочєнность". Президент Евросовета Мишель о войне на Донбассе: "Это реальность, за которую стыдно" - Цензор.НЕТ 2281
  • Підлога Маккартні
    Ето родной брат Дениса Шморгаля, которого в детстве цыгане увезли в Францыю? Очень похож Президент Евросовета Мишель о войне на Донбассе: "Это реальность, за которую стыдно" - Цензор.НЕТ 5801
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