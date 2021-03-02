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Україна почала введення санкцій проти австрійської компанії, залученої до будівництва оперного театру в окупованому Криму, - МЗС

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Україна почала введення санкцій проти австрійської компанії, залученої до будівництва оперного театру в окупованому Криму, - МЗС
Україна почала процедуру введення санкцій щодо австрійського архітектурного бюро "Coop Himmelb (l) au" та його керівництва за участь у проєктуванні оперного театру в Севастополі.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ у відповідь на запит Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з участю австрійського архітектурного бюро "Coop Himmelb (l) au" в проєкті з побудови оперного театру в окупованому Росією Севастополі Україна почала внутрішньодержавні процедури кримінального переслідування австрійського архітектурного бюро", - йдеться у відповіді на запит.

У МЗС зазначили, що Україна також почала введення санкцій проти компанії і її керівництва за "співпрацю з російською окупаційною адміністрацією і пособництво в спробі легітимізації Росією анексії Криму".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС Австрії про участь бюро Coop Himmelb(l)au в будівництві в Севастополі: Дії приватних компаній не можна розглядати як порушення політики невизнання окупації

Нагадаємо, австрійський архітектор Вольф Прікс в інтерв'ю виданню Süddeutsche Zeitung повідомив, що архітектурне бюро Coop Himmelb(l)au бере участь у будівництві оперного театру в Севастополі. Посол України в Австрії Олександр Щерба зазначив, що Київ у зв'язку з цим розглядає питання запровадження санкцій щодо бюро.

На початку грудня 2020 року прокуратурою АР Крим та Севастополя було відкрито кримінальне провадження за фактом порушення представниками австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au порядку в'їзду до Криму.

Читайте також: Посол України в Австрії Щерба про будівництво оперного театру в Севастополі: Росії потрібні гучні імена для легітимізації окупації

Прокуратура Відня не відкрила кримінального провадження проти архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au за його участь у проєктах із будівництва оперного театру в окупованому Росією Севастополі внаслідок відсутності підозри в скоєнні злочину.

Топ коментарі

  • fg cbn
    Что касается темы Хрущёва, который якобы по своему желанию передал Крым Украине. На самом деле, чтобы Крым был передан Украине, просила сама РСФСР, которая из-за своей нищеты не могла содержать эту территорию на свои средства. А русское население, которое туда перемещалось из РСФСР для заселения домов насильственно высланных крымских татар жаловалось, что не знает как обращаться с оставшимися от них виноградниками в Крыму. Именно поэтому Крым тогда передали Украине, чтобы она содержала Крым за свой счёт, и Украина вложила в обустройство, развитие Крыма огромные усилия и деньги.
  • fg cbn
    Гибридная оккупация Крыма в 2014 году - это воровская проделка бандитского гэбэшного режима во главе с ботоксным фюрером Путлером, совершённая по модели того, как вёл себя ранее подобный людоедский гитлеровский режим в Судетах. Кроме того, многие кремлёвские бандиты подобным образом сделали свои состояния. Так что, для них такие мошеннические действия - это обычное поведение.
    При любом референдуме должна быть агитация за и против какого-то решения. Никакой возможности для украинских представителей проводить свою агитационную кампанию не было. Какой может быть объективный подсчёт голосов, если к тому времени уже всё контролировали зелёные человечки с автоматами.
    Вывод определённый: оккупация полуострова готовилась сворой кремлёвских шовинистов уже давно. Всё делалось ими для ослабления украинской государственности и армии через своих марионеток во главе ***********
    А многострадальный народ крымских татар уже второй раз подвергается геноциду очередных кремлёвских бандитов.
  • Валентин d2e937ba
    все фигня,но театр то крут,у нас таких современных нет
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