Україна почала введення санкцій проти австрійської компанії, залученої до будівництва оперного театру в окупованому Криму, - МЗС

Україна почала процедуру введення санкцій щодо австрійського архітектурного бюро "Coop Himmelb (l) au" та його керівництва за участь у проєктуванні оперного театру в Севастополі.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ у відповідь на запит Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з участю австрійського архітектурного бюро "Coop Himmelb (l) au" в проєкті з побудови оперного театру в окупованому Росією Севастополі Україна почала внутрішньодержавні процедури кримінального переслідування австрійського архітектурного бюро", - йдеться у відповіді на запит.

У МЗС зазначили, що Україна також почала введення санкцій проти компанії і її керівництва за "співпрацю з російською окупаційною адміністрацією і пособництво в спробі легітимізації Росією анексії Криму".

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Нагадаємо, австрійський архітектор Вольф Прікс в інтерв'ю виданню Süddeutsche Zeitung повідомив, що архітектурне бюро Coop Himmelb(l)au бере участь у будівництві оперного театру в Севастополі. Посол України в Австрії Олександр Щерба зазначив, що Київ у зв'язку з цим розглядає питання запровадження санкцій щодо бюро.

На початку грудня 2020 року прокуратурою АР Крим та Севастополя було відкрито кримінальне провадження за фактом порушення представниками австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au порядку в'їзду до Криму.

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Прокуратура Відня не відкрила кримінального провадження проти архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au за його участь у проєктах із будівництва оперного театру в окупованому Росією Севастополі внаслідок відсутності підозри в скоєнні злочину.