Новини • Агресія Росії проти України

Росія є стороною війни на Донбасі, а не посередником, - президент Євроради Мішель

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Росія є стороною війни на Донбасі, а не посередником, - президент Євроради Мішель
Росія є частиною конфлікту на Донбасі і через те, що вона не зробила кроків до миру, санкції ЄС проти неї будуть продовжені.

Про це на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив глава Європейської Ради Шарль Мішель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На жаль, Росія не проявила тих позитивних кроків, які зробила Україна для впровадження Мінських угод. І саме тому наші економічні санкції проти Росії залишаться. Росія є частиною цього конфлікту, а не посередником", - сказав Мішель.

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Глава Ради Європи заявив, що позиція ЄС щодо підтримки незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України є незмінною.

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Топ коментарі

  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    РФ - это не часть войны, это и есть война.
  • Valery Greff
    Россия является частью войны на Донбассе, а не посредником, - президент Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 7609
  • Andy Jumeirach
    эксклюзивно и только у кацапов :
    Майдан в Украине - это госпереворот;
    война с Украиной - это конфликт;

    сбитие Боинга - это крушение;
    захват и оккупация Крыма и Донбасса - это воссоединение;
    референдумы под дулом автомата - это свободное волеизъявление;
    террористические организации - это республики;
    кацапы безнадёжно, но отчаянно и сознательно пытаются внушить ( тем наивным, совковым рабам, которые есть и верят), что они тут самые умные, а всё остальные - слепые и глухие, ну типа дурачки необразованные и не способны думать ...
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