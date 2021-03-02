Росія є стороною війни на Донбасі, а не посередником, - президент Євроради Мішель

Росія є частиною конфлікту на Донбасі і через те, що вона не зробила кроків до миру, санкції ЄС проти неї будуть продовжені.

Про це на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив глава Європейської Ради Шарль Мішель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На жаль, Росія не проявила тих позитивних кроків, які зробила Україна для впровадження Мінських угод. І саме тому наші економічні санкції проти Росії залишаться. Росія є частиною цього конфлікту, а не посередником", - сказав Мішель.

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Глава Ради Європи заявив, що позиція ЄС щодо підтримки незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України є незмінною.