ЄС починає нову програму підтримки Донбасу, - президент Євроради Мішель
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ЄС у 2021 році починає нову програму підтримки економічного розвитку і надання державних послуг на Донбасі.
Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель під час візиту в Україну, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"ЄС надав значну підтримку Україні для пом'якшення впливу конфлікту, і цього року ми починаємо нову програму для підтримки економічного розвитку і надання державних послуг у цьому регіоні. Це також буде включати фінансування пунктів в'їзду-виїзду", - сказав Мішель на прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Луганській області у вівторок.