Росія повинна забезпечити повний доступ СММ ОБСЄ на окупований Донбас і повернутися в СЦКК, - глава Євроради Мішель

Росія повинна забезпечити повний доступ Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до всіх територій України, які не контролюються урядом, і повернутися до Спільного центру контролю та координації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель під час візиту в Україну.

"Ми очікуємо, що Росія забезпечить повний доступ СММ ОБСЄ до всіх територій України, які не контролюються урядом. Пандемія COVID-19 не повинна використовуватися як привід для подальшого відділення цих регіонів від України. Ми також закликаємо Росію повернутися до Спільного центру контролю і координації", - зазначив Мішель.

Президент Європейської Ради підкреслив, що повне виконання Мінських домовленостей є шляхом до миру і схвалив важливі кроки, які зробила Україна в цьому напрямку під керівництвом президента України Володимира Зеленського.

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"Повне припинення вогню, більше пунктів пропуску та подальше розмінування поліпшать життя людей по обидві сторони лінії зіткнення, і ЄС готовий підтримувати ці зусилля. На жаль, Росія не відповіла взаємністю на позитивні кроки України для втілення Мінських угод, і саме тому наші економічні санкції проти Росії залишаться в силі. Росія є частиною цього конфлікту, а не посередником", - заявив Мішель.

Він зазначив, що в 2021 році на європейському континенті триває війна, і це є "ганебною реальністю", люди продовжують гинути в цьому конфлікті й жити в надзвичайно складних обставинах.

"Я хотів приїхати сюди, щоб ще раз наголосити, наскільки неприйнятна ця ситуація і щоб зустрітися з тими, хто виконує свою роботу в надзвичайно складних обставинах. І я також хотів ще раз підкреслити непохитну підтримку ЄС незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Ми надаємо сильну підтримку всіма можливими способами зусиллям в Нормандському форматі й Тристоронній контактній групі, щоб принести мир людям Донбасу", - зазначив Мішель.

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