Рада Церков закликає не знижувати оподаткування азартних ігор і лотерей

Релігійні спільноти України різних конфесій сприймають законодавчу ініціативу №2713-р, як цинічну спробу лобізму в інтересах власників грального бізнесу в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Ради церков.

"Цей законопроєкт не лише позбавляє Державний бюджет України передбачених раніше надходжень, але й заохочує та накидує на наших співгромадян ярмо ігроманії шляхом запровадження послаблених умов оподаткування для організаторів азартних ігор і лотерей", - йдеться в повідомленні.

"Висловлюємо своє глибоке обурення законодавчою ініціативою (проєкт № 2713-д), яка може призвести до ще більшого поширення серед населення Україні залежності від азартних ігор і лотерей, зубожіння та руйнації українських сімей через згубні наслідки ігроманії", – наголошується у зверненні ВРЦіРО, підписаному Главою УГКЦ Блаженнішим Святославом.

Зазначається, що саме високе оподаткування азартних ігор і лотерей, як наслідок - мінімізація доступу до них широких верств населення, було ключовим аргументом ініціаторів легалізації грального бізнесу в Верховній Раді IX скликання.

"Тому така непослідовність викликає у багатьох віруючих громадян не лише здивування, але й справедливе обурення. Ухвалення законопроєкту № 2713-д засвідчить фактичне заохочення державою громадян до азартних ігор – морально шкідливої справи, яка здатна викликати хворобливу і руйнівну за наслідками залежність.

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Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій закликає Верховну Раду України відхилити проєкт Закону № 2713-д про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей як такий, що є економічно недоцільним і небезпечним для морального здоров’я суспільства", - підкреслюється в зверненні Ради церков.